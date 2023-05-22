Великие русские: герои или злодеи?

Кинорежиссер и сценарист Илья Хржановский вместе с журналистом и писателем Михаилом Зыгарем выступили продюсерами анимационного проекта "Великие русские злодеи". В 11 короткометражных мультфильмах, созданных именитыми российскими аниматорами на стихи Дмитрия Быкова, Андрея Орлова, известного как Орлуша, и других авторов, развенчиваются исторические личности: императоры, вожди, полководцы. Все те, кто много десятилетий выступал наглядным пособием в предмете патриотического воспитания в РФ.

Но после публикации первых роликов на создателей обрушилась волна критики. Целевая аудитория не приняла художественный язык проекта и посчитала формат роликов чрезмерным упрощением.

Императрица, полководец и дворовый рэп

На YouTube-канале "Зыгарь", который принадлежит Михаилу Зыгарю, 15 мая были опубликованы первые два мультфильма из нового цикла. Это короткие, около двух минут, анимационные ролики, посвященные императрице Екатерине Второй и полководцу Александру Суворову.

В первом анимационном фильме рассказывается о неприглядных и жестоких сторонах эпохи правления императрицы. Это далеко не исторический экскурс, а создание яркого и шокирующего художественного образа через хулиганскую анимацию. Ролик выполнен в нарочито примитивной эстетике, на изображение наложен такой же нарочито дворовый рэп.

"Все спецоперации с успехом прошли,

Соседей денацифировали.

Запорожцы, поляки, татары и прочие,

Чемодан, вокзал и на мороз темной ночью".

Автором мультфильма назван Похлоняк Куляжский - псевдоним, за которым скрывается известный мультипликатор. Позволить себе открыто назвать свое имя смогли далеко не все - большинство авторов остаются в России или работают там. Имя автора отсутствует и в ролике про Суворова, указаны лишь автор текста Орлуша, актриса озвучания Чулпан Хаматова и композитор Иван Любимов. Под жуткую детскую считалочку показаны деяния утопающего в крови военачальника, подавляющего восстание в Речи Посполитой.

"Чтоб была Россия больше

Кто пошел в поход на Польшу?

Бой, кровавая резня,

Взял Варшаву за три дня.

Уложил в гробы навек

Двадцать тысяч человек.

Это он, это он - генерал Армагеддон".

ЧВК Ермака и Ленин в образе зомби

Каждый ролик начинается с заставки: изображение двуглавого орла сменяет надпись "Великие русские герои", потом последнее слово меняется на "злодеи". Перед зрителем пролистывается галерея знакомых и не очень образов: Александр Невский, Петр Первый, Владимир Ленин и другие.

В следующих роликах зрителей ждут покоритель Сибири Ермак в качестве руководителя собственной частной военной компании, князь Московский Иван III, истребляющий новгородцев, Ленин в образе восставшего зомби и другие высокочтимые персонажи русской истории.

История как TikTok?

Подписчики канала "Великих русских злодеев" не поняли. Хотя и согласились, что антиимпериалистический замысел - правильный. Судя по комментариям, от Зыгаря, автора бестселлеров "Вся кремлевская рать" и "Империя должна умереть", ожидали серьезного научно-популярного материала на тему развенчания власти и художественное упрощение считать не захотели или не смогли. "Критическое начало уступило клиповой концепции "История как тикток", - сетует один из комментаторов. "Как фрагмент или заставка в более основательной передаче - Да! Как отдельный ролик - Нет!" - вторит другой.

К ироническому рэпу и сатирическим стихам зрители также подошли всерьез и раскритиковали, разобрав на отдельные цитаты. Почему-то особенно комментаторы возмутились тем, что в ролике про Екатерину II Пугачев назван "лидером оппозиции":

"Лидер оппозиции Пугачев Емельян

Расчленен на Болотной как тещин баян".

Хржановский: Об истории нужно говорить по-разному

Проект был запущен в октябре 2022 года, рассказал куратор "Великих русских злодеев" Илья Хржановский. "Анимация всегда занимает много времени, и такая быстрая реализация - уникальный случай, - отметил он. - Все началось с исторического нарратива, который разработала команда Михаила Зыгаря. Но для нас было очень важно предоставить каждому режиссеру-аниматору художественную свободу. Поэтому фильмы, из которых состоит проект, сделаны в совершенно разных жанрах. Почему мы выбрали форму скетчей? Об истории сегодня можно и нужно говорить по-разному. Анимация - язык нового поколения, молодых людей".

Продюсер Михаил Зыгарь подчеркнул, что упрощенная форма и короткий хронометраж роликов - изначально заданная концепция проекта. Такие видео легко распространять в Instagram и TikTok. Здесь нет места для фактологических или исторических выкладок, в краткой форме сосредоточена основная мысль - те герои, которые заставляли каждого русского почувствовать свою исключительность, принадлежность к выдающейся нации, на самом деле никогда героями не были. Их создала государственная пропаганда из жестоких правителей, военных преступников и безумных властолюбцев.

"Наша цель - помочь людям пересмотреть свое понимание истории России и бросить вызов традиционному восприятию героев и злодеев страны. Мы хотим раскрыть зверства и преступления, совершенные во время создания Российской империи, и привлечь молодых людей критически осмыслить наследие и сделать это с помощью современных и ироничных фильмов", - говорят создатели "Великих русских злодеев".