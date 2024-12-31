"Веймарский треугольник" осудил репрессии в Грузии

Главы МИД Германии, Франции и Польши призвали к соблюдению прав человека в Грузии. В ответ на действия Тбилиси будет приостановлен безвизовый режим ЕС для ряда грузинских чиновников, передало AFP.

Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши осудили жестокие репрессии против оппозиции в Грузии и призвали к соблюдению прав человека в стране. Декларация так называемого "Веймарского треугольника" обнародована во вторник, 31 декабря.

"Мы однозначно осуждаем насилие последних недель в отношении мирных демонстрантов, СМИ и лидеров оппозиции", - подчеркивалось в документе.

Приостановка безвизового режима для ряда чиновников из Грузии

В ответ на действия Тбилиси будет приостановлен безвизовый режим со странами ЕС для ряда грузинских чиновников и представителей правительства, указало агентство AFP.

Авторы декларации также призвали власти в Грузии "уважать права человека и защищать основные свободы, включая свободу собраний и свободу прессы". Главы МИД трех стран возложили ответственность за "политический курс репрессий" и "поворот от демократии" на правящую партию "Грузинская мечта".

Сотрудничество Европы с грузинским правительством уже было сокращено. На европейском и национальном уровне рассматриваются дальнейшие меры.

Министры выразили "большую озабоченность" политическим кризисом в Грузии после парламентских выборов 26 октября. "Веймарский треугольник" неоднократно призывал Тбилиси "вернуться к европейской интеграции, уважать европейские нормы и ценности и проводить реформы".

ФРГ ввела запрет на въезд в страну для девяти человек

Между тем, как передало агентство dpa, Германия ввела запрет на въезд в страну для девяти человек, предположительно ответственных за насилие против демонстрантов и представителей оппозиции в Грузии.

На брифинге 28 ноября премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что возглавляемое им правительство решило не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. На этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС, добавил он.

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года.

Протесты против инаугурации нового президента Грузии

Ранее в тот же день, 28 ноября, Европарламент принял резолюцию, не признающую результаты парламентских выборов в Грузии, по результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила 88 из 150 мест в парламенте. В документе указывалось на масштабные нарушения в ходе голосования и говорилось, что объявленные результаты не отражают волю грузинского народа. Брюссель также призвал Тбилиси провести новые выборы в течение года.

В стране начались протесты против заморозки переговоров с ЕС. Очередная волна митингов состоялась в Тбилиси 29 декабря после инаугурации нового президента Грузии Михаила Кавелашвили и согласия Саломе Зурабишвили покинуть президентский дворец Орбелиани.