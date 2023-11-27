"Важные истории": Россия получает авиазапчасти из Украины

Украинские компании и заводы и после начала войны продолжают поставлять в Россию запчасти для самолетов и вертолетов, в том числе военных, пишут "Важные истории".

Российская компания "Авиа-ФЭД-Сервис", снабжающая запчастями российскую авиапромышленность, с начала войны РФ против Украины поставила большую их часть из Украины. Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории" , опубликованном в понедельник, 27 ноября.

С начала российского вторжения в Украину российская "Авиа-ФЭД-Сервис" снабдила российскую авиапромышленность запчастями как минимум на 650 млн рублей. Из них детали на 370 млн рублей были поставлены из Украины, пишут "Важные истории" со ссылкой на таможенные декларации. Среди клиентов "Авиа-ФЭД-Сервис" - министерство обороны России, предприятия госкорпорации "Ростех" и президентский специальный летный отряд "Россия".

Согласно таможенным данным, компания импортировала из Украины детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей и запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн.

Кроме того, в Россию были ввезены детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор Сич", продукция киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн, перечисляют "Важные истории".

Поставки запчастей из Украины в РФ шли через третьи страны

"Авиа-ФЭД-Сервис" попала под украинские санкции еще в 2018 году, поэтому поставки ей с украинских предприятий шли не напрямую, а через зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Linker, утверждают "Важные истории". Linker получала украинские запчасти, в том числе от "Мотор Сич", директор которого Вячеслав Богуслаев в октябре 2022 года был задержан по подозрению в госизмене за "незаконные поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации".

Последняя поставка Linker в адрес российской "Авиа-ФЭД-Сервис" была сделана в январе 2023 года, пишут "Важные истории" со ссылкой на данные таможни. Дальнейшие поставки осуществлялись через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая была зарегистрирована в апреле 2023 года, выяснило издание.

Руководство компаний из расследования отрицает поставки

Владелец Linker Алексей Пальчик сказал "Важным историям", что не занимается поставками в Россию. "Компания Linker из Украины в Россию никогда ничего не поставляла и не поставляет", - заявил он. На уточняющий вопрос, поставляла ли Linker товары для компании "Авиа-ФЭД-Сервис", Пальчик сказал, что отвечать "не готов", пишут "Важные истории".

Директор российской "Авиа-ФЭД-Сервис" Александр Решетник сказал "Важным историям", что продукция украинских заводов, которая поступила в адрес компании во время войны, была приобретена в 2020-2021 годах, и просто "лежала за границей". На вопрос, как это возможно в случае с поставками через "Бакайторг1", которая была зарегистрирована только несколько месяцев назад, он не ответил, пишут "Важные истории".

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