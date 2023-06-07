На 470-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 июня (время московское).

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Темпы падения уровня воды в Каховском водохранилище снизились с 11 см в час (пиковый показатель от 6 июня) до 5-7 см в час, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По состоянию на 18.00 часов 7 июня уровень воды снизился примерно на 2,8 метра и достиг 14,03 метра. Если уровень воды в водохранилище опустится ниже 12,7 метра, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не сможет забирать из него воду, указывается в сообщении МАГАТЭ. В связи с этим специалисты ЗАЭС постоянно пополняют резервуары водой из Каховского водохранилища.

Вашингтон: В разрушении Каховской ГЭС виновата Москва

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Вашингтон возложил ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции на Москву. "Эта плотина была под контролем россиян, и они несут ответственность за разрушения, причиненные войной. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне. Если бы Россия не осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину, то трагедии бы не случилось, подчеркнула она.

Каховская ГЭС: темпы подъема воды в затопленных районах снизились

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Несмотря на продолжающийся рост уровня воды на территориях вблизи Каховской гидроэлектростанции, темпы подъема снизились, сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" зампредседателя ГСЧС Украины Владимир Демчук . По его словам, из мест затоплений удалось эвакуировать более 1,9 тысячи граждан, среди них 103 ребенка, для эвакуации подготовлен необходимый транспорт, определены маршруты и районы для вывоза людей.

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Всемирный банк готов поддержать Украину в проведении быстрой оценки ущерба, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, и объема необходимой помощи. Об этом заявила в Twitter директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.

В результате артиллерийского удара россиян по Украинску погибли три человека

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Двое взрослых и один ребенок погибли вечером 7 июня в результате ударов российских войск по Донецкой области. "Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших - взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram .

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Латвия предоставит Украине 200 млн евро для преодоления последствий катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В разговоре с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем я поблагодарил за помощь и общую позицию - Россия должна нести ответственность. Вместе с нашими партнерами готовим решения и санкции", - написал Шмыгаль.

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Франция направит Украине необходимую гуманитарную помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. "Я заявил президенту Зеленскому о солидарности с украинским народом... В ближайшие несколько часов мы отправим помощь, которая будет соответствовать неотложным нуждам", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter на французском, английском и украинском языках.

Источник в Елисейском дворце пояснил телеканалу BFM, что речь идет об отправке около 10 тонн гуманитарной помощи, в том числе средств гигиены, оборудования для очистки воды и медикаментов.

Владимир Зеленский: Оккупационные силы России не спасают людей от потопа

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Российские оккупационные силы в Херсонской области не занимаются спасением местных жителей в населенных пунктах, затопленных после прорыва плотины Каховской ГЭС, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Совершенно катастрофическая ситуация на оккупированной части Херсонской области. Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, прямо на крышах домов в затопленных общинах. И это еще одно сознательное преступление России: после того, как государство-террорист повлекло за собой катастрофу, оно еще и максимизирует ущерб от него", - заявил Зеленский.

Ранее российские издания "Верстка", "Агентство" и "Медиазона" сообщили со ссылкой на чаты в Telegram и рассказы волонтеров, что на левом берегу Днепра, который находится под контролем сил РФ, сотни людей ждут эвакуации, но оккупационные российские власти иногда даже мешают спасению, не пропуская в зону затопления лодки.

Хроника событий 7 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июня 00.00 - 13.59 >>>

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