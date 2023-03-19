Вашингтон не согласится с призывом к перемирию в Украине

На 390-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 20 марта (время московское).

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После начала поставок оружия Германия стала "вовлечена" в войну в Украине, из-за чего уменьшилась ее вероятная роль в качестве авторитетного и активного посредника в возможных переговорах, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданию Focus. "Мы слишком много внимания уделяем оружию. Теперь нам нужно проявлять больше дипломатических инициатив с американцами, китайцами, индийцами и другими крупными странами", - указал Кречмер.

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У Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, Западу будет крайне сложно найти ресурсы для второй попытки, если оно обернется провалом, заявил чешский президент Петр Павел в интервью Rzeczpospolita . "Усталость от войны - это не только истощение человеческих ресурсов и оборудования, разрушение инфраструктуры на Украине, но и усталость в странах, которые предоставляют помощь", - указал Павел.

Европа испытывает дефицит пороха

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Страны Европы не могут быстро нарастить объемы производства боеприпасов для Украины из-за дефицита пороха и других взрывчатых веществ, восполнить который оперативно невозможно. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и производителей вооружения. По словам представителей европейской оборонной промышленности, в Европе ограничены запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, необходимых для производства снарядов. Кроме того, повышенный спрос уже привел к росту цен на взрывчатые вещества. Стоимость основного сырья с начала войны удвоилась, а в некоторых случаях утроилась. Это в свою очередь привело к росту цен на боеприпасы на 20 процентов.

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Посольство Польши во Франции уточнило слова посла Яна Эмерика Ростишевского о том, что "если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас (Польши. - Ред.) не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт". Некоторые СМИ неверно интерпретировали эти слова "в отрыве от контекста", говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в воскресенье, 19 марта. "Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, возможности нападения России или вовлечения в войну других стран Центральной Европы - стран Балтии и Польши", - подчеркнули в дипмиссии.

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Лучшие украинские летчики гибнут устаревших самолетах, заявил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов в интервью The Times . По его словам, Украине срочно нужны современные западные самолеты, чтобы более эффективно прикрыть наступающие колонны бронетехники, поставленной странами НАТО. Кроме того, продолжил он, истребители заменят системы противовоздушной обороны, поскольку украинская территория "настолько огромна, что невозможно поставить столько наземных средств ПВО, сколько необходимо для ее эффективного прикрытия".

Вашингтон не согласится с призывом к перемирию в Украине

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Американская администрация не согласится с призывом к перемирию в Украине, если он прозвучит по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, перемирие могло бы дать российскому руководству больше время для подготовки нового наступления.

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ЮАР принимает во внимание ордер МУС на арест Владимира Путина и "осознает свои юридические обязательства", заявил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья. На август в ЮАР запланирован 15-й саммит стран БРИКС, куда кроме этой страны и России входят также Китай, Бразилия и Индия. Это будет первая очная встреча лидеров в рамках организации с начала пандемии. Ожидается, что в ней будет участвовать и российский президент. "До саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", - указал Магвенья. По его словам, Южная Африка сохраняет очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был урегулирован мирным путем переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении назвал ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, поворотным моментом войны. "Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России, и это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", - заявил Зеленский.

Хроника событий 19 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 марта 00.00 - 13.59 >>>

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