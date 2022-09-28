США: Инцидент с "Северными потоками" - вероятная диверсия

На 218-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 29 сентября (время московское).

Вашингтон: Инцидент с газопроводами "Северный поток" - вероятно, диверсия

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя информацию об инциденте на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", заявил, что в Вашингтоне не намерены заниматься спекуляциями по поводу причин утечек газа. Прайс назвал случившееся "вероятно, актами диверсии" и указал, что данная оценка властей США основана на информации от европейских партнеров, а также сведениях, которые имеются в распоряжении Вашингтона. "Мы поддерживаем усилия европейцев в расследовании, - подчеркнул Прайс. - В данный момент у нас больше вопросов, чем ответов".

Хроника событий 28 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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