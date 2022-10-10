Варгеймы не в моде: во что играть во время войны?

Международная выставка-ярмарка "Spiel" в немецком Эссене - главный мировой смотр новых игр. В них можно поиграть и купить на месте. Сама выставка определяет тренды отрасли.

Международная выставка-ярмарка "SPIEL" в немецком Эссене - место паломничества для поклонников настольных игр. Здесь представлены новинки, причем как немецкие, так и зарубежные.

Карточные игры с несложными правилами, приключения и фэнтези с захватывающими сюжетами, игры для интеллектуалов, "развивалки" для малышей и стратегии для тех, кто любит глобально мыслить и никуда не спешит. Свою продукцию - более 1800 наименований - привезли участники из 56 стран. Россия в этом году из-за войны представлена не была.

"Игра - это нечто особенное, она позволяет приобрести новый опыт и испытать совершенно разные эмоции. На нашей выставке - раз в год, четыре дня - играют до потери сознания. И продолжают играть даже ночью во всех отелях города, - рассказала Доминик Мецлер (Dominique Metzler), много лет возглавляющая ярмарку "SPIEL" в Эссене. - Удивительно наблюдать, как настольная игра объединяет людей разных культур и с разных континентов".

В тренде - разнообразие

"20 лет назад мне говорили, что компьютерные игры убьют настольные. Но оказалось, что мы все-таки не хотим сидеть за компьютером 24 часа в сутки, мы хотим общаться друг с другом. И пандемия очень сблизила семьи. Оказавшись во время локдауна в ограниченном пространстве, люди стали больше играть. В последние два года в Германии просто бум продаж", - уверяет Доминик Мецлер.

До последнего времени особой популярностью пользовались варгеймы - игры, изображающие боевые действия. Но тенденция изменилась. "Если раньше количество военных игр просто бросалось в глаза, то в этом году такого уже нет. Направленность современных игр очень разнообразная. Очень актуальна тематика, связанная с природой и животными. И что немаловажно, игры доступны для любого кошелька. Можно купить карты за 15 - 20 евро, в которые будет не менее интересно играть, чем в игру за 100 - 150 евро. На выставку привезли также экземпляры за 400 евро и дороже. В среднем же "семейные игры" стоят около 40 евро", - комментирует Мецлер. Особой популярностью среди немцев, как и прежде, пользуются карточные игры, игры для компании и, конечно, пазлы с графическим- и фотодизайном.

Тысячи столов с настольными играми в семи залах выставочного комплекса Фото: Elena Dozhina/DW

Победитель в номинации innoSPIEL

Во время выставки производителям настольных игр вручаются награды в нескольких номинациях. Одна из них - innoSPIEL, присуждаемая за качество и инновативность. Квалифицированное жюри номинировало в этом году три настольные игры.

"Eches" - это серия аудио игр-загадок с элементами мистики от издательства Ravensburger. Это симбиоз высокого качества карточек и бесплатного приложения для телефонов. В одной из серий - "Танцовщица" - по шотландскому загородному замку бродит призрак молодой девушки. Эхо прошлого хранит тайну ее смерти. Что случилось? При помощи приложения игроки сканируют карту за картой и слушают таинственные звуки, голоса, обрывки разговоров, связанные с темой карты. В режиме "прослушивания" воспроизводят аудио-отрывки. В режиме "решения" можно прослушать подряд четыре выбранные части. Тайна смерти танцовщицы будет раскрыта, если все 24 аудио-пазла истории будут расставлены в правильном порядке.

Участники следующей номинированной игры "Wonder Book" оказываются в Онирии. Согласно легенде, когда-то это было райское место, дом счастливых драконов. Но теперь судьба Онирии висит на волоске - пробудилась древняя сила, которая вот-вот разрушит этот мир. Чтобы не дать ей этого сделать, нужно вернуться в прошлое и помочь драконам. Остался только один портал: "Книга Чудес". Особенность игры "Wonder Book" издательства AbacusSpiele - в том, что игровое поле - это объемное красочное дерево. Всего есть шесть вариантов возможного развития истории.

Третьим номинантом, которому и досталась главная награда innoSPIEL´22, стала игра "Hey Yo" издательства Oink Gams из Токио. Здесь все - участники рэп-группы. Цель каждого - добиться славы. А это возможно, если установить рекорд, выложив самую длинную непрерывную цепочку линий и символов, нарисованных на картах. В комплект игры размером с обычную колоду карт входит крошечный музыкальный бокс, проигрывающий биты для рэпа. Главное для игроков - успевать по очереди выкладывать карточки в определенном ритме. И так - до тех пор, пока не замолчит бит. Жюри высоко оценило минимализм - иногда для увлекательной игры хватает двух линий и четырех символов, нарисованных на картах, и маленького проигрывателя, задающего ритм.

Лучшая игра года в номинации Deutscher Spiele Preis

Deutscher Spiele Preis - это немецкая премия в области настольных игр за лучшую семейную игру и игру для взрослых, а также за лучшую детскую игру текущего года.

Лучшей семейной игрой 2022 года стала "Arche Nova": кто создаст идеальный зоопарк? Фото: Elena Dozhina/DW

Победитель определяется по итогам мнений, собранных среди игровых клубов, специализированных журналов, экспертов и магазинов настольных игр. Лучшей семейной игрой 2022 года стала "Arche Nova" Матиаса Вигге (Mathias Wigge). В этой игре от издательства Feuerland могут участвовать до четырех человек старше 14 лет. Каждый из них должен спланировать и сформировать зоопарк по научной методике - правильно разделить участок и расселить животных, создав подходящие для каждого вида условия, организовать проекты для сохранения разнообразия видов. Участники соревнуются в том, чей зоопарк будет самым идеальным. "Arche Nova" поражает объемностью идеи и вариантами ее воплощения. И в то же время правила игры очень простые и понятные. Особенно подойдет любителям "эпических" настольных стратегий.

Лучшей детской игрой 2022 года стала "Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg" Вольфганга Варша (Wolfgang Warsch). Это игра-ходилка для 2 - 6 детей старше 6 лет. Ослик и его друзья - корова, овца и свинья - идут в город Кведлинбург. Кто доберется первым - тому достанется в награду волшебный горшочек. Но следующий шаг может сделать только то животное, которому подходит для еды нарисованный на чипе овощ.

В следующем году выставка пройдет в октябре

Четырехдневная выставка-ярмарка "Spiel" ежегодно проходит в Эссене с 1983 года. В этот раз в семи залах выставочного центра Messe Essen на площади, равной примерно восьми футбольным полям, были установлены несколько тысяч игровых столов. На них проводились турниры и чемпионаты мира, а также групповые и одиночные партии. В этот раз "Spiel" посетило 147 тыс. человек.

Хайлайтом выставки стал "день для учителей", во время которого заинтересованные педагоги ознакомились и обсудили со специалистами имеющиеся на рынке и интересные для интегрирования в учебный процесс настольные игры.

Для многих посетителей выставка-ярмарка в Эссене становится своеобразным стартом в рождественские праздники: любители настольных игр подбирают себе здесь подарки, а продавцы - подходящий ассортимент. Выручка от продаж настольных игр в рождественское время в Германии составляет примерно половину годового дохода их производителей.

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