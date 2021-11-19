Вакцинация или увольнение с работы: как в Германии хотят победить четвертую волну пандемии (19.11.2021)

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Германия вводит еще больше ограничений для непривитых и обязательную вакцинацию для сотрудников больниц и домов престарелых. Но некоторые требуют более жестких мер.
Ограничительные меры, которые распространятся и на вакцинированных от коронавируса, вступят в силу 22 ноября. С начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 заразился каждый девятый житель страны.
На фоне роста заражаемости число госпитализаций из расчета на 100 000 населения в федеральных землях Германии впредь будет играть ключевую роль при введении ограничений.
Слова футболиста "Баварии" Киммиха о том, что он опасается прививки от COVID-19, всколыхнули Германию, вызвав бурные дебаты о последствиях подобных суждений непрофессионалов-знаменитостей.
С началом пандемии многие политические решения принимаются на основе рекомендаций из мира науки. Какие меры, по мнению немецких ученых, способны обуздать растущее число заболеваний ковидом?
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