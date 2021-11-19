 Вакцинация или увольнение с работы: как в Германии хотят победить четвертую волну пандемии (19.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 19.11.2021

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Вакцинация или увольнение с работы: как в Германии хотят победить четвертую волну пандемии (19.11.2021)

Германия вводит еще больше ограничений для непривитых и обязательную вакцинацию для сотрудников больниц и домов престарелых. Но некоторые требуют более жестких мер.

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