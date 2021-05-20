 В Женеве началась встреча Байдена и Путина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.06.2021

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Мир

В Женеве началась встреча Байдена и Путина

Ожидается, что встреча президентов США и России, в которой принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, продлится 4-5 часов.

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин на вилле Ла Гранж в Женеве

Джозеф Байден и Владимир Путин в Женеве

На вилле Ла Гранж в Женеве в среду, 16 июня, начались переговоры между президентом США Джозефом Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Во встрече принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Это первые переговоры Путина и Байдена со времени вступления последнего на пост президента США. Ожидается, что встреча, начавшаяся ровно в назначенное время, продлится 4-5 часов. Совместной пресс-конференции по ее итогам не планируется.

Инициатива исходила от Вашингтона

13 апреля глава Белого дома в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему встретиться в третьей стране в ближайшие месяцы. Американский лидер выразил обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием сил в граничащем с украинским Донбассом регионе, а также на территории аннексированного Россией Крыма. В связи с этим Байден считает необходимым обсудить при личной встрече "весь спектр тем, с которыми сталкиваются" США и Россия, сообщала тогда пресс-служба Белого дома. Кремль 25 мая заявил о договоренности Москвы и Вашингтона о переговорах на высшем уровне в Женеве.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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    Автор: Сергей Елкин


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