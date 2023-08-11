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В железнодорожной катастрофе в Польше пострадали 22 человека

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В результате столкновения рельсового автобуса с грузовым автомобилем в Мазовецком воеводстве на востоке Польши пострадали 22 человека, сообщил телеканал Polsat News.

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Полиция Польши
Полиция Польши (фото из архива)Фото: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

В результате столкновения рельсового автобуса с грузовым автомобилем в районе села Далянувек в Мазовецком воеводстве на востоке Польши пострадали 22 человека. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил телеканал Polsat News.

По его данным, четыре человека доставлены в больницу. Наиболее тяжело пострадавшего пришлось транспортировать с помощью вертолета Air Rescue, остальных увезли на машинах скорой помощи.

Всего в спасательной операции принимали участие 45 пожарных и одиннадцать пожарных расчетов.

Как уточнила газета Wiadomości, грузовик пытался на неохраняемом переезде пересечь железнодорожные пути перед рельсовым автобусом.

На участке Плоньск-Насельск для транспортировки будет предоставлен автобус, сообщили местные власти.

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