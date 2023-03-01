Столкновение поездов в Греции: погибли более 30 человек

В центре страны пассажирский поезд столкнулся с товарным. Спасатели, извлекающие тела погибших и пострадавших, опасаются, что число жертв может увеличиться.

В результате железнодорожной катастрофы в Греции более 30 человек погибли и не менее 85 пострадали, сообщили спасательные службы страны утром в среду, 1 марта. Авария произошла накануне вечером близ города Лариса в центральной части Греции: после лобового столкновения пассажирского и товарного поездов пассажирский состав сошел с рельсов.

По данным оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде, следовавшем из Афин в Салоники, находились не менее 350 человек. "По последним данным, извлечены 32 тела погибших, 85 человек получили травмы и госпитализированы", - сообщил представитель пожарной службы. Спасатели продолжают поиски погибших и уцелевших. Они опасаются, что число жертв может увеличиться.

По сообщению информагентств, один из вагонов поезда полностью расплющен, спасатели не могут пробраться внутрь. Другие вагоны частично разрушены, в некоторых вспыхнул пожар. СМИ Греции назвали случившееся крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории страны. В спасательных работах задействованы 150 сотрудников служб экстренной помощи, 40 единиц спецтехники и подъемные краны.

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