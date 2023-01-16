В ВСУ заявили о 134 обстрелах Соледара за сутки

На 327-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 16 января (время московское).

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по поводу обмена пленными, в первую очередь ранеными, реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России. Путин в разговоре с Эрдоганом пожаловался на "интенсификацию (Украиной. - Ред.) боевых действий при поддержке западных спонсоров" и "неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества".

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Российские оккупационные войска закрывают города в Луганской области Украины на въезд и выезд, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, коллаборанты сбегают из населенных пунктов вблизи линии фронта в города, расположенные чуть дальше.

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Жительница разрушенной российским ракетным ударом многоэтажки в Днепре Анастасия Швец, ставшая известной после публикации ее фотографий в руинах подъезда мировыми СМИ, сообщила о гибели родителей. "Главной целью для меня было то, чтобы нашли моих родителей, и мне было все равно, что будет со мной, главное, чтобы достали их. Но родители не уцелели. Их сегодня извлекли из-под обломков", - заявила она в эфире телеканала "Киев".

Между тем, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что впострадавшем жилом доме полностью разрушено 236 квартир. "Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье. Так что дальше будет необходима помощь от государства. По приблизительным оценкам, восстановлению не подлежат 236 квартир. От горсовета, от городского головы мы будем оказывать материальную помощь. Также многие люди и волонтеры приносят еду и теплые вещи", - указал он в украинском телеэфире.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом заседании Ставки верховного главнокомандующего. "Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена", - сообщил он в Telegram .

В ВСУ заявили о 134 обстрелах Соледара за сутки

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По данным ВСУ, за минувшие сутки российские войска 134 раза обстреляли Соледар Донецкой области. "На самом Бахмутском направлении состоялись 259 обстрелов различными калибрами артиллерии ствольной и реактивной, состоялись 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар - 134 раза обстрелял враг. Также враг пробует проводить наступательные действия на Авдеевском направлении", - заявил в эфире "24 канала" представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый . По его словам, ВСУ продолжают удерживать оборону Соледара, против них на востоке Украины в составе российских сил воюют как морские пехотинцы, так и наемники ЧВК Вагнера, являющиеся большей частью бывшими заключенными.

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В Брюсселе назвали военным преступлением ракетный удар РФ по Днепру, в результате которого погибли не менее 40 человек. После того, как Россия решила атаковать критическую инфраструктуру, необходимую для выживания людей в Украине, она пошла на дальнейшее обострение конфликта, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в ответ на вопрос DW. "Россия продолжает демонстрировать свое бесчеловечное лицо и без разбора применяет жестокий ракетный террор. Такие действия представляют собой военные преступления и должны быть немедленно прекращены. Как сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, безнаказанности не будет", - указал представитель ЕК.

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На побережье Черного моря в Румынии вынесло фрагмент ракеты, который, предположительно, является ракетным ускорителем. Объект был обнаружен вечером 15 января в районе пляжа Гура Портитей, расположенном на косе Разелм, пишет издание Digi24 . Это в нескольких десятков километров от юга Одесской области. Инспекция по чрезвычайным ситуациям Добруджи сообщила, что фрагмент ракеты не представляет опасности и будет передан специализированным подразделениям Минобороны, отмечается далее.

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Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о предоставлении Украине в 2023 году финансирования ЕС в виде кредитов на сумму в 18 млрд евро. Первый транш в размере 3 млрд евро поступит уже на текущей неделе, указал он в Twitter . "Это поможет Украине покрыть свои текущие потребности, стабильный поток платежей будет продолжаться в течение года", - указал он далее.

Число погибших в Днепре возросло до 40

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Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 40, сообщила ГСЧС Украины . В числе погибших - три ребенка, заявило ведомство в Telegram. При этом спасены 39 человек (из них 6 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших, из которых пребывание 12 человек установлено, отмечается далее. В поисково-спасательных работах на месте обстрела в Днепре участвуют 544 человека и 75 единиц техники.

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В Ижевске собирают подписи против производства беспилотников в переоборудованном здании торгово-развлекательного центра "Италмас", расположенном среди жилых кварталов в центре города. 30 декабря многие арендаторы ТРЦ получили уведомление от нового собственника Александра Захарова, в котором им предписывается в течение 30 дней покинуть здание, сообщается в размещенной на Change.org петиции. По данным ее авторов, летом и осенью Захаров распространял в СМИ информацию о планах начать производство дронов в здании, но к ней никто серьезно не относился. "Ижевск - город оружейников. И мы знаем: все подобные производства находятся на особо охраняемых территориях, достаточно далеко от жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений. Здание для такого производства строится такое, чтобы выдерживало прямое попадание авиабомб", - отмечается далее. Авторы петиции настаивают, что строительство военных производств должно осуществляться под контролем государства и в условиях секретности, а разглашение такой информации представляет угрозу для горожан и "фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень". Петицию уже подписали более 2,3 тысячи человек.

ГУР: Путин готовится к продолжительной войне на истощение

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В Кремле понимают, что план быстрого захвата Украины нельзя осуществить, поэтому Владимир Путин теперь рассматривает вариант продолжительной войны на истощение, заявил в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, первоначально такого плана у Путина не было, но в последние месяцы растет осознание необходимости переходить на военные рельсы и заставить российское общество смириться с длительной войной. "Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории России. Безусловно, это то, к чему готовится Путин", - отметил далее Юсов. В свою очередь Украина поставила противоположную задачу и стремится сделать 2023-й годом своей победы и коренного изменения ситуации. "Ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", - добавил представитель ГУР .

Хроника событий 16 января 00.00 - 13.59 >>>

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