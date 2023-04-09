В ВСУ сообщили о переброске регулярных частей РФ под Бахмут

На 410-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 9 апреля (время московское).

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Россия перебрасывает регулярные части, в том числе десантников, в район Бахмута, где в основном воюют наемники ЧВК "Вагнер", заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Это вынужденная их мера. Это как раз системные и очень огромные потери, фактически в районе сотни или более сотни в сутки, если считать только убитых", - сказал представитель ВСУ.

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По предварительной информации, в результате авиационного удара, нанесенного российскими войсками, по одной из общин Пологовского района Запорожской области Украины, разрушен двухэтажный корпус школы. На месте удара вспыхнул пожар. Кроме того, взрывной волной повреждены три частных домовладения. По сообщению областного отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Макрон: Не время переговоров о завершении войны в Украине

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По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, время для переговоров между Украиной и Россией ещё не настало. Об этом он заявил в интервью изданию Les Echos по итогам своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. "Думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы: сейчас происходит военный этап. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу. В этом и заключается цель диалога с Китаем: закрепить общие подходы", - сказал Макрон.

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Украинские военные уничтожили в небе над Сумской областью российский беспилотник. Как отмечается в сообщении оперативного командования ВСУ "Север", речь предварительно идет о дроне типа Zala 421-16е. Ранее агентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщало, что БПЛА Zala 421-16е, производимые российским концерном "Калашников", за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлой окраской остаются практически невидимы для различных средств ПВО, а также визуального наблюдения.

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В Санкт-Петербурге закрасили антивоенный стрит-арт с распятым Христом и солдатами. Об этом сообщил Telegram-канал петербургского издания "Бумага". Изображение появилось на Косой линии Васильевского острова накануне. "Прости им, ибо не ведают что творят" - слова Христа на кресте. Прошло 2000 лет, а мы все не можем остановиться делать зло", - прокомментировал свою работу художник Вано Богомаз.

Израиль продлил гуманитарную помощь беженцам из Украины

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Израильское правительство приняло решение о продлении гуманитарной помощи украинским беженцам. Как сообщила пресс-служба премьер-министра страны в Twitter, речь идет о "продлении срока действия виз и оказании медицинских услуг и социальной поддержки".

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Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Известная своей антивоенной позицией народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из московского театра "Современник", где она работала с 1977 года. "Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", - заявили агентству РИА "Новости" в пресс-службе театра. В последнее время актрису лишили всех ролей в театре и травили в социальных сетях.

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Латвия в ближайшее время начнет второй этап строительства стены на границе с Беларусью. Как указывает Delfi, ее длина на этом этапе составит 63,9 км. Параллельно с этим начнется подготовка к оснащению забора современными технологиями. Всего же, согласно проекту, пограничная полоса между Латвией и Беларусью должна составить 173 км. Первую очередь строительства забора протяженностью 85,9 км планируют завершить к началу осени 2023 года, а вторую (63,9 км) и третью (16,7 км) - до конца 2024 года. Первые два этапа строительства обойдутся в 102,7 млн евро.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что обеспечение всем необходимым украинских военных, защищающих Бахмут, продолжается, несмотря на подрыв российскими войсками моста в направлении села Хромово. "Сейчас наши инженеры, логисты делают все. И такого рода случаи, в том числе попытки взять трассы под огневой или непосредственный контроль, показывали, что мы находили, как из ситуации выйти, и обеспечиваем поставки в Бахмут боеприпасов, амуниции, продуктов и всего необходимого, и также забираем наших раненых", - подчеркнул Череватый в эфире всеукраинского телемарафона.

Бесплатный поезд для украинцев в Германию

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До конца мая продлевается бесплатный проезд в поезде Перемышль – Ганновер для граждан Украины. Как заявили в украинском Минреинтеграции, чтобы воспользоваться услугой, пассажирам не нужно иметь посадочные талоны, но необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. При перевозке предпочтение будут отдавать людям, имеющим браслеты от польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и с инвалидностью. В Ганновере пассажиров будут встречать волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.

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В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области мужчина подорвался на противопехотной мине, наступив на нее в собственном огороде. Как сообщили в областном отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва пострадавший был доставлен в городскую больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести.

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Российский самолет из воздущного пространства РФ нанес ракетный удар по приграничному району Черниговской области. Как сообщило украинское Оперативное командование "Север" в Telegram, в результате взрыва ракеты разрушен инфраструктурный объект в населенном пукте Гремяч. По первой информации - жертв среди мирного населения нет.

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Архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki) назвал войну в Украине "одной из самых темных страниц в истории нашей так называемой современной цивилизации". Число людей, спасающихся от войн, конфликтов и преследований по всему миру, никогда не было таким высоким, как в настоящее время, отметил кардинал в своей проповеди в Пасхальное воскресенье в Кельнском соборе.

Хроника событий 9 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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