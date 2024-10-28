В Воронежской области БПЛА повредили два промпредприятия

Воронежская область вечером в воскресенье, 27 октября, подверглась атаке беспилотников. По словам главы региона Александра Гусева, системами ПВО и РЭБ были уничтожены 10 дронов, обломки беспилотников повредили два промышленных предприятия. "Упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Пожар затронул здание и одну емкость. Один человек пострадал. Также известно о повреждении двух жилых домов и одной хозпостройки", - написал Гусев в соцсетях, не уточнив о каких промышленных объектах идет речь.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, пожар произошел на спиртзаводе "Этанол спирт" в селе Красное, который ранее уже был атакован БПЛА в ночь на 22 октября вместе с еще тремя спиртзаводами в Тульской и Тамбовской областях. Вторым пострадавшим предприятием, согласно заявлениям местных жителей, может быть Аннинский спиртзавод, находящийся в 50 километрах от села Красное. По информации руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, данные заводы в том числе используются для производства топлива и взрывчатых веществ для нужд российских военных.

Министерство обороны России в сводке за 27 октября отчиталось об уничтожении дронов в ряде регионов РФ, включая Белгородскую, Брянскую и Воронежскую области.

Взрывы в оккупированном Крыму

В ночь на понедельник, 28 октября, воздушная тревога также была объявлена в Севастополе. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал о взрывах в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах. Официальных заявлений о пострадавших и разрушениях от властей оккупированного Крыма пока нет.

В целом Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течении ночи 21 украинского дрона над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями. Из них 13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть - над Брянской , один - над Воронежской и один - над Курской областью.