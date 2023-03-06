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ВоронежФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/U. Solovyova
ПолитикаРоссия

В Воронеже отменили выступление Ирины Хакамады

Ольга Лебедева
6 мин. назад

Организаторы мастер-класса Хакамады заявили о переносе мероприятия из-за неправильного выбора площадки. По мнению воронежских СМИ, решение связано с высказыванием экс-политика о мобилизованных.

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В Воронеже отменили выступление публициста и бывшего политика Ирины Хакамады. Ее мастер-класс на тему зарождения энергии и управления должен был пройти 8 марта в концертном зале Event-Hall сити-парка "Град", сообщили в воскресенье, 5 марта, местные СМИ, в частности, "Вести Воронеж" и "Новости Воронежа".

По словам директора компании-организатора Станислава Одинцова, мероприятие перенесено "из-за неправильного выбора площадки". Купившим билеты сообщат о новых дате и месте провдения мастер-класса, указывается далее. Как отмечают "Вести Воронеж", продажу билетов, стоимость которых доходила до 10 тысяч рублей, закрыли. В свою очередь представители концертного зала указали, что организаторы нарушили договор, в частности, пункт об оплате аренды, в связи с чем им отказано в проведении мероприятия.

Высказывание о мобилизованных

Между тем местные СМИ называют причиной отмены выступления высказывания Хакамады о мобилизации. В частности, в эфире канала RTVI бывшая соратница убитого российского политика Бориса Немцова заявила, что никого из ее знакомых не мобилизовали, поскольку "они не идиоты". По данным воронежских СМИ, эти слова Хакамады повлекли призывы воронежцев отменить ее выступления в городе и провести проверку в ее отношении.

В прошлом Ирина Хакамада, среди прочего, являлась вице-спикером Государственной думы и депутатом трех созывов, кандидатом на пост президента РФ на выборах в 2004 году, сопредседателем Союза правых сил, а также членом Совета по правам человека при президенте РФ.

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