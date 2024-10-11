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В Вологде установят памятник Сталину

Ольга Лебедева
11 октября 2024 г.

На установку памятника Сталину есть запрос общественности, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он также сообщил о планах установить памятник Ивану Грозному.

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Памятник Сталину
Один из памятников Сталину советских времен, фото из архиваФото: Marcel Fürstenau/DW

В Вологде установят памятник советскому диктатору Иосифу Сталину, в годы правления которого жертвами массовых репрессий в СССР стали миллионы людей. Решение принято в связи с "обращениями со стороны общественности" и наличием соответствующего запроса, заявил в пятницу, 11 октября, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он подчеркнул необходимость "признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею", несмотря на "неоднозначную интерпретацию роли личности".

В планах - памятник Ивану Грозному

"Работы по изготовлению монумента уже близятся к завершению", - указал губернатор. Памятник Сталину будет установлен на территории дома-музея, в котором он проживал в 1911-1912 годах, сообщается далее. Одновременно Филимонов сообщил о планах Вологды установить памятник Ивану Грозному.

По данным издания "Точка", на 2023 год в РФ было установлено 110 памятников Сталину, 95 из них поставили в годы правления президента РФ Владимира Путина. При этом после аннексии Россией Крыма в 2014 году темпы установки удвоились. Памятники Сталину есть в 40 регионах и 107 населенных пунктах, из них 15 - административные центры регионов, пишет издание.

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