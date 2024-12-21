В Вологде губернатор открыл памятник Сталину

По версии Георгия Филимонова, на установку мемориала Сталину был "большой запрос со стороны общественности". В тот же день губернатор Вологодской области сообщил, что возложил цветы к памятнику жертвам политрепрессий.

В Вологде открыли "долгожданный памятник" Иосифу Сталину. Об этом в субботу, 21 декабря, написал в Telegram губернатор области Георгий Филимонов.

По его версии, "есть большой запрос со стороны общественности, патриотических организаций, в том числе - молодежи".

"Искренне убежден, что Сталин - один из самых грандиозных и величайших деятелей в истории нашей страны, память о котором нужно беречь, чтить и передавать потомкам из поколения в поколение", - заявил Филимонов.

По его словам, памятник установлен у музея "Вологодская ссылка" по предложению представителей руководства фракции Коммунистической партии в Заксобрании Вологодской области, и в первую очередь - ее главы Александра Морозова.

В музее "Вологодская ссылка", в частности, рассказывается о ссылке Сталина в 1909-1912 годах в Вологодскую губернию.

За два месяца до установки памятника жители Вологды собрали около 3 тыс. подписей против его появления, писало издание "7х7".

Возложил цветы к памятнику жертвам политрепрессий

В тот же день Филимонов сообщил, что возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Вологде. "История России богата и многообразна", - написал он.

В годы правления советского диктатора жертвами массовых репрессий в СССР стали миллионы.

По данным издания "Точка", на 2023 год в РФ было установлено 110 памятников Сталину, 95 из них поставили в годы правления президента РФ Владимира Путина. При этом после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году темпы установки удвоились. Памятники Сталину есть в 40 регионах и 107 населенных пунктах, из них 15 - административные центры регионов, отмечало издание.

Изменения Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политрепрессий

В июле правительство РФ продлило действие Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий до 2029 года, попутно убрав из документа эпитет "массовые" применительно к гонениям в советские годы.

Оттуда пропали упоминания о преследованиях по религиозному и "классово чуждому" признаку, насильственной коллективизации и искусственно созданном голоде, а также о миллионах узников ГУЛАГа и депортированных народах, отмечало издание The Moscow Times.

Глава СПЧ призвал убрать Соловецкий камень

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что Соловецкий камень, установленный в 1990 году в память о жертвах сталинского террора, следует убрать с Лубянской площади Москвы. "Люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке - ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: "Мы здесь, мы все помним, а вы такие же". Значит: надо перенести Соловецкий камень с Лубянки. Потому что это не акция памяти, а политическая акция. Это упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке", - заявил Фадеев в интервью агентству РБК, опубликованном 3 декабря.

По версии главы СПЧ, цветы следует возлагать у открытого в 2017 году проекта "Стена скорби" на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова.