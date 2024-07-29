  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КатастрофыРоссия

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

Ольга Лебедева
29 июля 2024 г.

Поезд Казань-Адлер сошел с рельсов в результате столкновения с грузовиком. Пострадали десятки человек, состояние трех оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

https://p.dw.com/p/4irSE
На месте железнодорожной катастрофы в России (фото из архива)
На месте железнодорожной катастрофы в России (фото из архива)Фото: Reuters/M. Shemetov

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд. После столкновения с грузовым автомобилем в понедельник, 29 июля, перевернулись восемь вагонов поезда, следовавшего по маршруту Казань-Адлер. В результате пострадали более 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В числе госпитализированных - водитель КАМАЗа.

Telegram-канал "112" со ссылкой на неназванный источник сообщает о примерно 100 пострадавших. При этом состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, их экстренно эвакуируют в ближайшую больницу, указывается далее. Издание V1.ru пишет, что инцидент произошел на подъезде к Котельниково. 

В поезде ехали более 800 человек

По данным ТАСС, в поезде ехали более 800 человек. Пассажиры сами выбрались из вагонов, на месте аварии работают оперативные службы. Движение поездов на участке железной дороге приостановлено, пишет ТАСС со ссылкой на РЖД. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель "КАМАЗа" пытался проскочить через пути, машинист поезда совершил экстренное торможение.

В свою очередь Telegram-канал Mash пишет, что водитель КАМАЗа находится в тяжелом состоянии. Кабина грузовика полностью разрушена, на нее пришлось столкновение с поездом. Канал также отмечает, что из шести сошедших с рельсов вагонов три завалились на бок.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту аварии, сообщили ТАСС в управлении на транспорте.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЦИК объявил Владимира Путина победителем выборов президента РФ с 87,28 процентами голосов. На Западе эти выборы назвали недемократичными, но российского правителя больше волнует другое. Карикатура DW.

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.24 фото
external

Байден сдался. Россия через 100 лет. Кремль в отпуске – "Заповедник", выпуск 322

Байден сдался. Россия через 100 лет. Кремль в отпуске – "Заповедник", выпуск 322

Ковид вынудил Байдена выйти из гонки за пост президента США. "100 лет тому вперед": блогер Медведев о будущем России. Орбан и его воображаемые друзья. Безвиз от Лукашенко для пополнения обменного фонда. Личное оружие для депутатов. Торжественная регистрация блогеров в РКН. Пропагандисты и кремлевские политики с отпускными куплетами. Смотрите в 322-м выпуске "Заповедника"!
Политика28 июля 2024 г.13:22 мин.
Пострадавшая от наводнения деревня в Иркутской области

Комментарий: Катастрофы в России освещаются в худших традициях Чернобыля

Комментарий: Катастрофы в России освещаются в худших традициях Чернобыля

Практика "гибридного освещения" военных операций распространяется на природные и техногенные катастрофы. Со времен Чернобыля в этом плане мало что изменилось, считает Александр Плющев.
Александр Плющев
Александр Плющев
Комментарий
Политика5 июля 2019 г.
Показать еще