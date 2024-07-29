Поезд Казань-Адлер сошел с рельсов в результате столкновения с грузовиком. Пострадали десятки человек, состояние трех оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд. После столкновения с грузовым автомобилем в понедельник, 29 июля, перевернулись восемь вагонов поезда, следовавшего по маршруту Казань-Адлер. В результате пострадали более 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В числе госпитализированных - водитель КАМАЗа.

Telegram-канал "112" со ссылкой на неназванный источник сообщает о примерно 100 пострадавших. При этом состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое, их экстренно эвакуируют в ближайшую больницу, указывается далее. Издание V1.ru пишет, что инцидент произошел на подъезде к Котельниково.

В поезде ехали более 800 человек

По данным ТАСС, в поезде ехали более 800 человек. Пассажиры сами выбрались из вагонов, на месте аварии работают оперативные службы. Движение поездов на участке железной дороге приостановлено, пишет ТАСС со ссылкой на РЖД. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель "КАМАЗа" пытался проскочить через пути, машинист поезда совершил экстренное торможение.

В свою очередь Telegram-канал Mash пишет, что водитель КАМАЗа находится в тяжелом состоянии. Кабина грузовика полностью разрушена, на нее пришлось столкновение с поездом. Канал также отмечает, что из шести сошедших с рельсов вагонов три завалились на бок.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту аварии, сообщили ТАСС в управлении на транспорте.