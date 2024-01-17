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В военную доктрину Беларуси включено ядерное оружие

Сергей Гуща
17 января 2024 г.

О возможности применения тактического ядерного оружия в военной доктрине Беларуси сообщил министр обороны Хренин. Согласно документу, Беларусь может самостоятельно противостоять в конфликте с соседними государствами.

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Министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин, фото из архива
Министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин обмениваются документами о размещении российского ядерного оружия в Беларуси, фото из архиваФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

Беларусь включила возможность применения ядерного оружия в новую версию своей военной доктрины. Об этом во вторник, 16 января, сообщил министр обороны Виктор Хренин по итогам заседания Совета безопасности с участием правителя Беларуси Александра Лукашенко. "В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Беларуси на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - приводит его слова государственного информагентство "Белта".

В связи с этим секретарь Совета безопасности Александр Вольфович указал на имеющую "милитаристический характер" Польшу, которая делает "агрессивные заявления" в отношении Беларуси и "просит разместить на своей территории" ядерное оружие.  

Согласно доктрине, Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам

По словам Хренина, в новой редакции военной доктрины Беларусь "отошла от старой градации военных конфликтов - на региональные, локальные" и "четко определила, что это может быть или межгосударственный, или межкоалиционный" конфликт. Доктрина прописывает, что "Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами", заявил министр.

При этом, как отмечает "Белта", новая военная доктрина "не предусматривает кардинальной ревизии положений военной политики государства, сохранен ее оборонительный характер". Обновленная военная должна быть утверждена Всебелорусским народным собранием.

Российское ТЯО в Беларуси

В марте 2023 года Россия объявила о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, не сообщив о его количестве. По данным российских властей, Кремль сохранит контроль за его возможным применением. В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Беларусь, а вся партия прибудет до конца года. Помимо боеголовок, Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Белорусские летчики и ракетчики прошли соответствующую подготовку в России.

Россия использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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