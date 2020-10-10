Обстановка в Висконсине обострилась в связи с протестами из-за гибели афроамериканца

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Вауватосе (округ Милуоки, штат Висконсин), вышедших на улицы на фоне сообщений о том, что правоохранителю Джозефу Менса не будут предъявлены обвинения после того, как 17-летний афроамериканец Элвин Коул в феврале погиб от выстрела перед одним из торговых центров города. Об этом в субботу, 10 октября, сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, обстановка обострилась после двух дней протестов, в блюстителей порядка полетели бутылки, после чего им пришлось прибегнуть к спецсредствам. В городе с 19.00 по местному временники был введен комендантский час. Тем не менее на демонстрацию у здания мэрии вышли свыше 100 человек.

Мать и сестер погибшего на время задержали

По словам адвоката Кимберли Мотли, вечером 8 октября была на время задержана мать Коула - Трейси, а также его сестры Таливиа и Тристиана. Позднее Трейси Коул доставили в больницу.

Элвин Коул был застрелен возле торгового центра в Вауватосе в феврале, после того как сотрудники правоохранительных органов прибыли туда по вызову. Начальник полиции города Барри Вебер сразу после произошедшего заявил журналистам, что Коул выстрелил в полицейских еще до того, как они открыли ответный огонь. Прокурор округа Милуоки Джон Чишольм счел, что есть "достаточные доказательства", свидетельствующие о необходимости применения полицией силы, и уверенность в этом Джозефа Менсы была "объективно обоснована".

Гибель Джорджа Флойда

Ранее, афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как, по данным следствия, служащий полиции Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве второй степени, трем остальным - в пособничестве убийству. В соответствии с законодательством США, убийство второй степени означает, что оно было совершено намеренно, но без предварительного умысла, причем намерение заключалось в причинении физического вреда при полном безразличии к человеческой жизни. Всем подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Протесты против расизма и насилия полиции

Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия. Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах.

Президент Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции. Документ запрещает стражам порядка применять удушающий прием при задержании, а также предусматривает создание базы данных со сведениями о полицейских и допущенных ими нарушениях.

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