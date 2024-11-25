В Вильнюсе рядом с жилым домом упал грузовой самолет DHL

После падения грузового самолета около двухэтажного жилого дома в Вильнюсе в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался, передают СМИ.

Грузовой самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, упал рядом с домом в Вильнюсе в понедельник, 25 ноября. По словам очевидцев, трагедия произошла около 5.30 утра по местному времени. Как пишут новостные Telegram-каналы, борт принадлежал немецкой компании DHL. Первоначально сообщалось, что самолет упал на дом и после крушения самолета начался масштабный пожар.

В то же время, как сообщает корреспондент DW из Вильнюса со ссылкой на жителей, живущих в 400 метрах от места падения, взрыва не было, самолет протащился на брюхе несколько десятков метров, на дом не падал, но задел обломками небольшой многоквартирный дом.

В результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы

Как передает онлайн-издание Delfi , в полицию сообщили, что двухэтажный жилой дом расположен на улице Жирню. "Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание. Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался", - указано в публикации. Telegram-канал Baza указывает, что скончался пилот.

Спасатели сообщили журналистам, что данных о пострадавших жителях дома пока нет. В статье Delfi уточняется, что на месте работают семь автоцистерн и пожарные аэропорта. По информации издания, оператор самолета - компания SWIFT Air, фирма DHL арендовала его.

Останки грузового самолета во дворе жилого дома под Вильнюсом Фото: Petras Malukas/AFP

В литовском Центре кризисного управления заявили, что причины крушения самолета DHL расследуются, поиски членов экипажа продолжаются. Со своей стороны полиция указала, что из дома, пострадавшего при падении самолета, были эвакуированы 12 человек. К моменту публикации, по данным полиции, в результате трагедии погиб один человек, еще трое получали медицинскую помощь.

Позже в полиции рассказали, что потерпевший крушение борт готовился заходить на посадку.

Взрывы в логистических центрах DHL в Европе



На протяжении последних недель международные СМИ несколько раз сообщали о взрывах в логистических центрах DHL в Европе. Западные разведслужбы подозревают, что эти происшествия могут быть связаны с активностью российских спецслужб.

Между тем в Центре кризисного управления заявили утром 25 ноября, что у них "нет никаких данных", говорящих о том, что перед падением самолета на борту произошел взрыв.