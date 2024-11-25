В Вильнюсе на жилой дом упал грузовой самолет DHL

После падения грузового самолета на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался, передают СМИ.

Грузовой самолет упал на жилой дом в Вильнюсе в понедельник, 25 ноября. По словам очевидцев, трагедия произошла около 5.30 утра по местному времени. Как пишут новостные Telegram-каналы, борт принадлежал немецкой компании DHL. После крушения самолета начался масштабный пожар.

Как передает онлайн-издание Delfi , в полицию сообщили, что пострадавший двухэтажный жилой дом расположен на улице Жирню. "Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание. Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался", - указано в публикации. Telegram-канал Baza указывает, что скончался пилот.



Спасатели сообщили журналистам, что данных о пострадавших жителях дома пока нет. В статье Delfi уточняется, что на месте работают семь автоцистерн и пожарные аэропорта. По информации издания, оператор самолета - компания SWIFT Air, фирма DHL арендовала его.



На протяжении последних недель международные СМИ несколько раз сообщали о взрывах в логистических центрах DHL в Европе. Западные разведслужбы подозревают, что эти происшествия могут быть связаны с активностью российских спецслужб.