Фрагменты черепа Бетховена вернулись в город, где он умер

Венский медицинский университет получил особый дар. Американский бизнесмен Пол Кауфман передал ученым фрагменты черепа, предположительно - Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). "Для меня большая честь вернуть унаследованные мною фрагменты черепа Бетховена туда, где они должны быть, - сказал Пол Кауфман в беседе с журналистами. - Они не только вернутся "к истокам", туда, где покоится Бетховен, но и попадут в Венский медицинский университет, где будут доступны для исследований".

Фрагменты черепа будут храниться в университетском Историко-медицинском музее Иозефинум (Josephinum), основанном в 1785 году императором Иосифом II, где сегодня хранятся уникальные экспонаты и коллекции по истории медицины.

Среди 10 фрагментов черепа есть два крупных, примерно шесть на восемь сантиметров: один - затылочный, другой - из лобовой области около правого виска. Австрийский судмедэксперт Кристиан Райтер (Christian Reiter), который раньше уже занимался исследованием останков Бетховена, назвал это "очень ценным материалом". По его словам, это последние сохранившиеся фрагменты черепа Бетховена. Ученые, в частности, хотят с их помощью выяснить, от каких болезней страдал композитор и что привело к его смерти.

Пол Кауфман Фото: Eva Manhart/APA/picture alliance

Великий немецкий композитор, чья фортепианная и камерная музыка, а также симфонии относятся к величайшим произведениям западной классической музыки, умер в Вене в 1827 году в возрасте 56 лет. Он боролся с болезнями всю свою жизнь и напрямую призывал к научному исследованию своих останков.

Откуда у американца фрагменты черепа Бетховена?

Пол Кауфман, чьи еврейские предки в свое время бежали от нацистов, утверждает, что фрагменты черепа были найдены в небольшом металлическом ящике в банковском сейфе его семьи на юге Франции в 1990 году. На коробке было нацарапано слово "Бетховен". Затем эти кости оказались в США и хранились в одном из американских музеев, но не выставлялись.

Могила Бетховена на Центральном кладбище Вены Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Считается, что части черепа попали к одному из родственников Пола Кауфмана, австрийскому медику и антропологу Францу Ромео Зелигману (Franz Romeo Seligmann) в 1863 году - во время первой эксгумации тела Бетховена. Медик принимал в ней участие, и фрагменты черепа достались ему для изучения. Эти кости передавались в семье из поколения в поколение. К Кауфману они попали 33 года назад, а сейчас, в июле 2023 года, он их передал Медицинскому университету Вены. Теперь будет возможность проанализировать их более подробно. В первую очередь необходимо подтвердить их принадлежность Бетховену, а затем найти ответы на давно волнующие специалистов вопросы, связанные, в том числе, и с болезнями, мучившими композитора.

В 2005 году группа американских ученых уже проводила анализ волос и этих фрагментов черепа при помощи мощного рентгеновского аппарата. В заключении было объявлено, что фрагменты скорее всего действительно принадлежат композитору и что он умер, по всей вероятности, от отравления свинцом, которое также могло быть и причиной потери слуха. По другой существующей теории, основанной на анализе ДНК, причиной смерти мог стать цирроз печени.

Фрагменты черепа, как предполагается, Бетховена, переданные в Медицинский университет Вены Фото: Eva Manhart/APA/picture alliance

Почему череп был разбит на куски?

Бетховен, с детства страдавший различными недугами, не раз предлагал врачам тщательно исследовать свое тело после смерти. Возможно, поэтому через несколько дней после его кончины было проведено большое патологоанатомическое исследование. Череп был вскрыт, чтобы установить причину глухоты. Однако поставить диагноз не удалось.

На сайте боннского Дома-музея Бетховена собрана вся возможная информация не только о творчестве Бетховена, но и подробности его жизни и смерти. В том числе - и сведения об эксгумациях тела композитора, проводившихся в 1863 и 1888 годах. Среди прочего там есть несколько фотографий черепа Бетховена, сделанных во время первого вскрытия его могилы на венском Верингском кладбище, где он был сначала похоронен (позже его перезахоронили на Центральном кладбище Вены). Один из снимков сделал фотограф Йохан Батта Ротмайер (Johann Batta Rottmayer). Как сообщается в протоколе эксгумации, Ротмайер присутствовал на кладбище по приглашению Общества друзей музыки, чтобы сфотографировать останки. Однако во время работ череп развалился на девять частей. Когда стало понятно, что сделать снимки на месте не получится, было принято решение сначала не класть череп Бетховена вместе с остальными костями в подготовленный цинковый гроб, а передать его австрийскому врачу и исследователю Герхарду фон Бройнингу (Gerhard von Breuning) - на временное хранение. Фотография реконструированного черепа была сделана Ротмайером 13 октября 1863 года. При этом в первом отчете об эксгумации отмечается, что некоторые осколки черепа отсутствовали. Возможно, именно эти фрагменты теперь находятся в Венском медицинском университете .

Фотография реконструированного черепа Бетховена, сделанная Йоханом Батта Ротмайером в 1863 году и представленная на сайте Дома-музея Бетховена в Бонне Фото: Beethoven-Haus Bonn

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