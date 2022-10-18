В Вене начался судебный процесс по делу о теракте 2020 года

Перед судом в столице Австрии предстали шесть предполагаемых сообщников террориста, застреленного в день атаки.

В Вене во вторник, 18 октября, начался суд над шестью вероятными сообщниками исполнителя теракта, совершенного в столице Австрии в ноябре 2020 года. Все шестеро подсудимых в возрасте от 22 до 32 лет являются сторонниками террористической организации "Исламское государство", заявила на первом заседании прокурор. Сам террорист во время нападения был убит сотрудниками полиции.

По версии прокуратуры, сообщники помогли нападавшему приобрести автомат, пистолет и боеприпасы, вместе с ним выбирали цель для атаки, а также "психологически укрепляли убийцу непосредственно перед преступлением". К такому выводу следствие пришло, изучив ДНК и данные о местоположении мобильных телефонов подсудимых.

Один из подозреваемых - уроженец Чечни

Самый старший из предполагаемых сообщников - 32-летний уроженец Чечни - через посредника в Словении получил автомат с боеприпасами и передал его террористу 23 июня 2020 года. Еще через три месяца он получил от того же посредника пистолет с патронами, считает следствие.

Ожидается, что приговор будет оглашен не раньше февраля 2023 года. Если подсудимых признают виновными, им будет грозить лишение свободы на срок от 20 лет до пожизненного заключения. Все они до начала процесса отрицали, что знали о плане теракта и помогали преступнику.

Теракт в Вене в ноябре 2020 года

Сторонник террористической группировки "Исламское государство" Куйтим Ф. 2 ноября 2020 года открыл огонь по прохожим в квартале "Бермудский треугольник" (Bermuda-Dreieck) вблизи центральной синагоги и Венской оперы. В результате теракта погибли пять человек, включая нападавшего, еще 22 человека были ранены. Терорист был выходцем из Республики Северная Македония, у него также был австрийский паспорт.

После этого теракта глава земельного ведомства Вены по охране конституции и борьбе с терроризмом (LVT) Эрих Цветтлер был отстранен от службы. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер тогда признал, что ведомство, ответственное за предотвращение терактов, допустило в работе ряд "очевидных" ошибок, "к которым нельзя отнестись с пониманием".

По словам Нехаммера, преступник поддерживал контакт с лицами, за которыми уже наблюдали спецслужбы Германии. Однако соответствующая информация, переданная австрийскому ведомству немецкими коллегами, осталась без внимания.

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