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В Великобритании снова бастуют железнодорожники

Александра Иванова
18 мин. назад

На фоне высокой инфляции члены профсоюза сотрудников транспортной сферы RMT добиваются повышения зарплат и улучшения условий труда.

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Вокзал Лондон-Паддингтон
Вокзал в ЛондонеФото: James Manning/empics/picture alliance

Сотрудники железных дорог в Великобритании в субботу, 29 июля, устроили очередную забастовку, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. В однодневной стачке приняли участие члены профсоюза Rail, Maritime and Transport (RMT). В результате в некоторых регионах королевства движение поездов было прекращено полностью, в других регионах оно было сильно ограничено. Разногласия между членами профсоюза и представителями 14 британских железнодорожных компаний усугубляют планы по закрытию большинства пунктов продажи билетов в стране, указывает агентство AFP.

Как заявил 29 июля генеральный секретарь сек RMT Майкл Линч, члены профсоюза не намерены отступать от цели добиться приемлемого соглашения по зарплатам, безопасности и условиям труда. "Наши члены продолжают проявлять стойкость" в своей забастовке, и "их никто не запугает", - отметил он.

Со своей стороны представители министерства транспорта подчеркивают, что официальные лица встречались с руководством профсоюза, выслушали жалобы железнодорожников и сделали им предложения по улучшению ситуации.

Забастовки учителей и врачей

Как напоминает AFP, забастовки сотрудников железных дорог в Великобритании за последние полтора года не раз находили отражение как в общественном, так и в частном секторе: на фоне высокой инфляции и взлетевшей стоимости жизни на пикеты выходили представители самых разных профессий - от учителей и работников сферы здравоохранения до сотрудников портовых доков.

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