 В Великобритании растет число желающих побороться за пост премьера | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2022

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Европа

В Великобритании растет число желающих побороться за пост премьера

Министр обороны Великобритании Уоллес, которого активно прочили на пост премьера, отказался от участия в гонке. Однако число заявивших о готовности включиться в борьбу растет.

Вид на Тауэрский мост через Темзу

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс примет участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии и главы правительства. Соответствующее заявление Шэппс сделал в интервью изданию The Sunday Times, которое публикует выдержки из беседы с ним в субботу, 9 июля.

Политик заявил, что в случае победы в течение первых 100 дней на новом посту подготовит чрезвычайный проект бюджета, чтобы снизить налоги для наиболее уязвимых слоев населения и предоставить господдержку фирмам с высоким уровнем энергопотребления.

"Два с половиной года у нас было правительство тактиков... Этому должен быть положен конец. Мы должны стать правительством стратегов, трезвым в своем анализе, а не гонящимся за следующим заголовком", - полагает глава транспортного ведомства.

Министр обороны Уоллес отказался от участия в борьбе

Между тем ранее стало известно, что называвшийся в числе наиболее вероятных претендентов на сменуБорису Джонсону - министр обороны Бен Уоллес решил отказаться от участия в гонке.

"Это был непростой выбор, но я сфокусирован на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны", - написал Уоллес в Twitter.

Свою готовность вступить в борьбу подтвердили ранее еще четыре политика - в частности, экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак. О намерении выставить кандидатуры объявили и глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, а также депутат Палаты общин британского парламента Кеми Бэйднок.

Джонсон ушел в отставку

Ранее, 7 июля, занимавший пост премьер-министра страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Джонсон отметил, что ему жаль покидать свой пост, который он считает "лучшей работой в мире". Однако в политике нет незаменимых, сказал он. Одновременно Джонсон пообещал, что продолжит поддерживать Украину, обороняющуюся от российского полномасштабного вооруженного вторжения.

Джонсон сообщил, что уходит с поста председателя правящей Консервативной партии. Вместе с тем он сказал, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре.

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  • Длинная очередь к заправке в Великобритании

    Как в Великобритании закончился бензин

    Заправки в Великобритании сегодня выглядят так...

    Британским водителям сейчас не позавидуешь. Ведь при необходимости пополнить бак они оказываются в одной из двух возможных ситуаций. Вариант первый: гигантская очередь на заправке, простоять в которой можно несколько часов.

  • Пустая заправка в Великобритании, на которой в данный момент нет в наличии ни бензина, ни дизельного топлива

    Как в Великобритании закончился бензин

    ...или так

    Вариант второй: на заправке нет ни одной живой души. Потому что ни дизеля, ни бензина там тоже нет. Вот как на этой АЗС на западе Лондона.

  • Очередь из автомобилей перед одной из заправок в Великобритании.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Хаос и закупки впрок

    На многих заправках царит хаос, терпение водителей на пределе. Нередко им приходится простаивать в очереди по несколько часов, чтобы потом услышать, что последний имевшийся в наличии бензин только что закончился. Стоит ли удивляться, что такие ситуации ведут к конфликтам, иногда даже дракам?

  • Очередь из автомобилей перед одной из заправок в городе Ашфорд

    Как в Великобритании закончился бензин

    Цель так близко - и так далеко

    Эта очередь из автомобилей перед одной из заправок в городе Ашфорд в графстве Кент насчитывает более 100 машин. Между тем британские СМИ показывают драматичные кадры. Например, как некий водитель угрожает своему "сопернику" ножом. Другие сцены заставляют улыбнуться. Так, одна женщина опорожнила у заправки бутылку с питьевой водой и наполнила ее бензином.

  • Мужчина с тремя канистрами на пути к заправке в городе Брэкнелл, Великобритания

    Как в Великобритании закончился бензин

    По воду? Нет - за бензином!

    Подобную изобретательность проявляют и другие водители. Иногда кажется, что британцы используют любые емкости, которые можно наполнить горючим. Интересно, как этот мужчина собирается вклиниться в очередь к бензоколонке?

  • Улыбающийся водитель на одном из шоссе в Лондоне

    Как в Великобритании закончился бензин

    Хотя бы у кого-то здесь хорошее настроение

    У этого водителя на шоссе М3 в западной части Лондона, судя по всему, отличное настроение. А вот у большинства других водителей в Великобритании - нет. Некоторым автомобиль необходим, чтобы добраться до работы. Поэтому в стране уже ведут дискуссию о праве представителей определенных профессий - например, врачей - на приоритетное обслуживание. На некоторых заправках такое правило уже действует.

  • Объявление на одной из заправок в Великобритании о том, что здесь можно купить горючего не больше, чем на 30 фунтов стерлингов (35 евро).

    Как в Великобритании закончился бензин

    Ограниченный объем продажи бензина в "одни руки"

    Подчас можно наблюдать, как к заправке, огибая общую очередь, подъезжают полицейские машины. Стражей правопорядка можно понять: пешком добираться до места вызова им было бы непросто. Некоторые заправки продают не больше определенного объема топлива на клиента. Например, на этой АЗС можно залить бензина или дизеля лишь на 30 фунтов (35 евро).

  • Надпись Извините, не работает на заправочных пистолетах на одной из британских автозаправочных станций.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Извините, не работает

    В некоторых регионах, по данным Британской ассоциации автозаправочных станций PRA, стоят пустыми до 90% бензоколонок. При этом, по сообщениям операторов АЗС Shell, BP и Esso, на британских нефтеперерабатывающих заводах запасов топлива достаточно. Причина дефицита - в нехватке водителей грузовиков, из-за чего невозможно поставлять необходимые объемы горючего от топливных компаний к заправкам.

  • Надпись Извините, не работает на заправочных пистолетах одной из бензоколонок в Великобритании

    Как в Великобритании закончился бензин

    Причина дефицита - нехватка водителей грузовиков

    По данным профсоюза Road Haulage Association, в Великобритании не хватает сейчас около 100 тысяч водителей грузовиков. Одна из главных причин этого - "Брекзит", ведь многие водители уехали к себе на родину, в страны ЕС, и больше не вернулись в Соединенное Королевство из-за пандемии коронавируса.

  • Грузовой автомобиль у одного из нефтеперерабатывающих предприятий в Англии

    Как в Великобритании закончился бензин

    "Брекзит" и коронавирус

    Некоторые фирмы по логистике из континентальной Европы из-за "Брекзита" больше не доставляют грузы в Великобританию. Между тем из-за пандемии в королевстве не были своевременно проведены экзамены на курсах подготовки водителей грузовиков. Со своей стороны, правительство Соединенного Королевства утверждает, что основная причина "бензинового кризиса" - в панике у населения и закупках впрок.

  • Водитель грузовика, доставляющего горючее к заправке, наблюдает, как оно перекачивается из его грузового автомобиля в резервуары.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Помощь военных и иностранные водители

    Чтобы справиться с кризисом, правительство Великобритании распорядилось задействовать военных для доставки горючего на заправки. Кроме того, армейские инструкторы по вождению будут помогать в организации сдачи экзаменов на категорию С в дополнительные дни. Одновременно с этим Лондон хочет выдать 5000 виз водителям-иностранцам, чтобы избежать логистического коллапса перед Рождеством.

  • Плакат с извинениями в том, что на заправке нет бензина.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Извинения за отсутствие горючего

    Скоро подобные плакаты на заправках должны снова исчезнуть. Первые водители-иностранцы, получившие визу по упрощенной схеме, смогут начать работу в Британии уже в октябре. Однако планируется, что эта виза истечет в канун Рождества. Поможет ли эта временная мера долгосрочно побороть дефицит бензина в стране - не ясно.

  • Женщина, заправившая машину, машет рукой и улыбается.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Ура! На мою долю хватило!

    Эта женщина радуется так, как будто выиграла в лотерею. Причина: бак машины снова полон. Теперь главное: экономно расходовать топливо.

  • Запряженная лошадью повозка проезжает мимо заправки в Великобритании.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Решение проблемы

    Тонкий английский юмор? Нет, спасительная смекалка. Когда автомобиль отказывается ехать дальше из-за пустого бака, можно просто пересесть в седло - или на повозку.

    Автор: Марко Мюллер, Елена Гункель


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