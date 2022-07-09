В Великобритании растет число желающих побороться за пост премьера

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс примет участие в борьбе за пост лидера Консервативной партии и главы правительства. Соответствующее заявление Шэппс сделал в интервью изданию The Sunday Times, которое публикует выдержки из беседы с ним в субботу, 9 июля.

Политик заявил, что в случае победы в течение первых 100 дней на новом посту подготовит чрезвычайный проект бюджета, чтобы снизить налоги для наиболее уязвимых слоев населения и предоставить господдержку фирмам с высоким уровнем энергопотребления.

"Два с половиной года у нас было правительство тактиков... Этому должен быть положен конец. Мы должны стать правительством стратегов, трезвым в своем анализе, а не гонящимся за следующим заголовком", - полагает глава транспортного ведомства.

Министр обороны Уоллес отказался от участия в борьбе

Между тем ранее стало известно, что называвшийся в числе наиболее вероятных претендентов на сменуБорису Джонсону - министр обороны Бен Уоллес решил отказаться от участия в гонке.

"Это был непростой выбор, но я сфокусирован на своей нынешней работе и обеспечении безопасности этой великой страны", - написал Уоллес в Twitter.

Свою готовность вступить в борьбу подтвердили ранее еще четыре политика - в частности, экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак. О намерении выставить кандидатуры объявили и глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, а также депутат Палаты общин британского парламента Кеми Бэйднок.

Джонсон ушел в отставку

Ранее, 7 июля, занимавший пост премьер-министра страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. Джонсон отметил, что ему жаль покидать свой пост, который он считает "лучшей работой в мире". Однако в политике нет незаменимых, сказал он. Одновременно Джонсон пообещал, что продолжит поддерживать Украину, обороняющуюся от российского полномасштабного вооруженного вторжения.

Джонсон сообщил, что уходит с поста председателя правящей Консервативной партии. Вместе с тем он сказал, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре.

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