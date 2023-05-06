В Великобритании проходит церемония коронации Карла III

На коронацию Карла III в Вестминстерском аббатстве приглашены 2300 гостей из 203 стран, в том числе около 100 глав государств. Среди них - президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая проходит церемония коронации Карла III в качестве короля Соединенного Королевства и других королевств Содружества. В ее результате Карл III, который формально вступил на престол 8 сентября 2022 года, станет не просто главой государства, но также помазанником Божьим и даст клятву защищать законы страны и Англиканскую церковь, верховным правителем которой он считается

Несмотря на намечающийся дождь, в Лондоне на улицах, по которым должна проехать карета монарха и его супруги - герцогини Корнуолльской Камиллы, носящей титул королевы-консорт, собрались тысячи людей, многие из них держат британские флаги.

Безопасность церемонии обеспечивают в том числе и военнослужащие. Как передает британская медиакомпания BBC , на лондонский вокзал Ватерлоо из гарнизонов со всего королевства прибыли 5000 вооруженных военных, которых направили к Вестминстерскому мосту. Это самое масштабное перемещение военного персонала по британской железной дороге со времен похорон премьер-министра страны Уинстона Черчилля в 1965 году, сообщили в железнодорожной компании Network Rail.

Приглашены 2300 гостей из 203 стран

Ожидается, что церемония коронации продлится около двух часов. На нее приглашены 2300 гостей из 203 стран, включая членов британской королевской семьи и около 100 глав государств. Среди прочих приглашения получили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президент Франции Эмманюэль Макрон, король Испании Филипп VI и королева Летиция, наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Японии Кико, а также первая леди США Джилл Байден. Как напоминает американский телеканал ABC , с момента получения независимости американской нации ни один президент США не посещал церемонию коронации британского монарха.

Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко на фоне продолжающейся войны в Украине приглашения на коронацию не получили. Между тем в числе гостей - сын Карла III Гарри, герцог Сассекский, который прибыл 5 мая в Лондон коммерческим рейсом из США.

По окончании церемонии Карл III и герцогиня Камилла отправятся в Букингемский дворец.

Коронация Карла III - 40-я по счету в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. Карл III, носивший ранее титул принца Уэльского Чарльза, стал королем Великобритании и 14 других территорий в сентябре 2022 года, когда после 70 лет пребывания на троне скончалась его мать - королева Елизавета II.

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