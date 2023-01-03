  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Забастовка работников железных дорог Великобритании
Забастовка работников железных дорог ВеликобританииФото: Tayfun Salci/ZUMAPRESS/picture alliance
ОбществоВеликобритания

В Великобритании началась забастовка железнодорожников

Даниил Сотников
10 мин. назад

Профсоюзы работников железных дорог Великобритании начали забастовку с требованием повышения зарплат, которая продлится пять дней.

https://p.dw.com/p/4LhZ8

В Великобритании началась общенациональная забастовка работников железных дорог, которая фактически продлится пять дней. Об этом сообщает агентство AFP во вторник, 3 января.

Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT объявил о двух 48-часовых забастовках, начиная с 3-го и 6-го января. На службу не выйдут около 40 тысяч человек, что затронет работу большей части британской железнодорожной сети, а движение продолжат лишь 20 процентов поездов, отмечает газета The Guardian. Между этими двумя протестами свою забастовку с 5 января проведет другой профсоюз железнодорожных работников Aslef.

Британская компания-оператор железнодорожной инфраструктуры Network Rail предупредила о "серьезных сбоях" в работе и призвала совершать поездки только "в случае крайней необходимости".

Забастовки продолжаются несколько месяцев

Забастовки в Великобритании продолжаются уже несколько месяцев. Бастующие требуют повышения зарплат в соответствии с темпами инфляции, поскольку многим работникам отрасли не индексировали их в течение уже трех лет, а также изменения условий труда.

Глава профсоюза RMT Мик Линч заявил, что после встречи в декабре правительство "хранит молчание". В Минтрансе отвергли эти обвинения, подчеркнув, что министр "поддерживал регулярные контакты со всеми сторонами", а "правительство предприняло важные шаги для заключения соглашения", пишет The Guradian.

По словам Линча, в случае если железнодорожники не смогут договориться с правительством, акции будут продолжаться еще несколько месяцев.

Смотрите также:

Топливный кризис в Великобритании

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Великобритания еще до войны помогала Украине и что ждать после отставки Бориса Джонсона?

Как Великобритания еще до войны помогала Украине и что ждать после отставки Бориса Джонсона?

По объемам военной помощи Украине Великобритания опережает все европейские страны. Во многом это произошло благодаря позиции премьер-министра Бориса Джонсона. В то же время в самой Великобритании коллеги премьера по правящей Консервативной партии вынудили его подать в отставку, не дожидаясь выборов. В чем причина и какие ошибки, по мнению критиков Джонсона, он допустил во внутренней политике?
Политика26 августа 2022 г.26:00 мин.
Вокзал в Лондоне

Железнодорожники Великобритании опять бастуют

Железнодорожники Великобритании опять бастуют

Работники железнодорожного транспорта требуют повышения зарплат на фоне высокой инфляции. По расписанию ходит лишь пятая часть поездов, а в некоторых районах их движение остановлено полностью.
Экономика и бизнес20 августа 2022 г.
Вокзал Кингс-Кросс в Лондоне

В Великобритании бастуют 50 тысяч работников транспорта

В Великобритании бастуют 50 тысяч работников транспорта

В Великобритании проходит крупнейшая за последние десятилетия забастовка работников транспорта, которые требуют повышения зарплат.
Экономика и бизнес1 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Чек из немецкого магазина

Годовая инфляция в ФРГ составила рекордные 7,9 процента

Экономика и бизнес3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "председателю КНР Си Цзиньпину" протягивают шприц, на котором развевается флаг ЕС

Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином

Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином

Здоровье3 ч. назад
Флаги Швеции и Евросоюза в Стокгольме

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Политика14 ч. назад
Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Билл Клинтон на переговорах по ядерному разоружению, 1994 год

Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

Политика15 ч. назад
Зарево от взрыва над Киевом во время атаки дронами, 1 января 2023 года

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Конфликты21 ч. назад
В новогоднюю ночь в Берлине сожгли и этот туристический автобус

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Общество2 января 2023 г.
Карикатура DW - мужчина с фонариком освещает темную комнату, стоя у открытой двери с надписью "2023"

В новый год с опаской: что принесет 2023-й?

В новый год с опаской: что принесет 2023-й?

Общество2 января 2023 г.
На главную страницу