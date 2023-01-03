В Великобритании началась забастовка железнодорожников

В Великобритании началась общенациональная забастовка работников железных дорог, которая фактически продлится пять дней. Об этом сообщает агентство AFP во вторник, 3 января.

Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT объявил о двух 48-часовых забастовках, начиная с 3-го и 6-го января. На службу не выйдут около 40 тысяч человек, что затронет работу большей части британской железнодорожной сети, а движение продолжат лишь 20 процентов поездов, отмечает газета The Guardian. Между этими двумя протестами свою забастовку с 5 января проведет другой профсоюз железнодорожных работников Aslef.

Британская компания-оператор железнодорожной инфраструктуры Network Rail предупредила о "серьезных сбоях" в работе и призвала совершать поездки только "в случае крайней необходимости".

Забастовки продолжаются несколько месяцев

Забастовки в Великобритании продолжаются уже несколько месяцев. Бастующие требуют повышения зарплат в соответствии с темпами инфляции, поскольку многим работникам отрасли не индексировали их в течение уже трех лет, а также изменения условий труда.

Глава профсоюза RMT Мик Линч заявил, что после встречи в декабре правительство "хранит молчание". В Минтрансе отвергли эти обвинения, подчеркнув, что министр "поддерживал регулярные контакты со всеми сторонами", а "правительство предприняло важные шаги для заключения соглашения", пишет The Guradian.

По словам Линча, в случае если железнодорожники не смогут договориться с правительством, акции будут продолжаться еще несколько месяцев.

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