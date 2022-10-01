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Вокзал Кингс-Кросс в ЛондонеФото: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance
Экономика и бизнесВеликобритания

В Великобритании бастуют 50 тысяч работников транспорта

Даниил Сотников
6 мин. назад

В Великобритании проходит крупнейшая за последние десятилетия забастовка работников транспорта, которые требуют повышения зарплат.

https://www.dw.com/ru/v-velikobritanii-bastuut-50-tysac-rabotnikov-transporta/a-63308239

Из-за забастовки сразу нескольких профсоюзов работников железнодорожного транспорта в Великобритании по всей стране были отменены почти 90 процентов поездов, пишет агентство AFP в субботу, 1 октября.

Газета The Guardian называет начавшуюся в субботу забастовку крупнейшей в стране за последние десятилетия - в ней принимают участие более 50 тыс. работников железнодорожного, морского и других видов транспорта. Четыре профсоюза впервые объединились для проведения забастовки, приурочив ее к конференции Консервативной партии в Бирмингеме, отмечет газета.

Бастующие требуют повышения зарплат

В стране в субботу будет работать только около 11 процентов рейсов, и не будет прямых поездов из Лондона в ряд крупных городов, включая Бирмингем, Манчестер, Эдинбург, Ливерпуль, Ньюкасл, Брайтон и Норвич. Ожидается, что забастовки отдельных профсоюзов возобновятся в среду, 5 октября, и в субботу, 8 октября.

Бастующие требуют повышения зарплат в соответствии с темпами инфляции, поскольку многим работникам отрасли не индексировали их в течение уже трех лет, а также изменения условий труда, пишет AFP. Несмотря на прошедшие переговоры с правительством, профсоюзам пока не удалось договориться об условиях, пишет The Financial Times.

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