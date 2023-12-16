В Ватикане кардинала впервые приговорили к тюрьме

В Ватикане закончился самый крупный судебный процесс за всю его историю. В первый раз за все время существования католической церкви суд приговорил кардинала к тюремному заключению. В субботу, 16 декабря, 75-летний кардинал Анджело Беччу был приговорен к пяти с половиной годам заключения за участие в преступном сговоре, мошенничество, злоупотребления, предоставление ложной информации, коррупцию, отмывание денег, обнародование секретных документов. Процесс над ним и девятью его сообщниками длился более двух лет.

Одним из эпизодов дела стали нарушения и злоупотребления при приобретении по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в 2014 году в качестве инвестиции за счет пожертвований. Потери от этой инвестиции, по данным аудиторов, инвестиции в покупку недвижимости в Лондоне составили 89 млн фунтов стерлингов (около 104 млн евро).

Беччу на момент предполагаемого преступления был третьим человеком в Ватикане, занимая пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам.

Папа римский нацелен на финансовую прозрачность Ватикана

В последние годы папа римский Франциск издал серию указов, направленных на продвижение финансовой прозрачности Ватикана и предотвращение коррупции, а в 2019 году назначил Джузеппе Пиннатоне, ранее работавшего прокурором в Риме и известного своими усилиями по борьбе с мафией, на пост главы трибунала Ватикана. В 2021 году Франциск издал указ, разрешающий судить кардиналов судом Ватикана.

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