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Министр финансов США Джанет Йеллен
Джанет ЙелленФото: Joshua Roberts/REUTERS
ПолитикаСША

В Вашингтоне допускают сохранение санкций по РФ после войны

Ольга Лебедева
55 мин. назад

С учетом "того, что произошло", некоторые санкции в отношении России должны остаться в силе и после мирного договора с Украиной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Министр финансов США Джанет Йеллен не исключает сохранения некоторых санкций в отношении России после прекращения ее войны против Украины. "Я полагаю, что в контексте какого-либо мирного соглашения возможна и была бы уместной корректировка санкций", - заявила она в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье, 13 ноября. Вместе с тем, "учитывая то, что произошло", некоторые санкции должны остаться в силе, добавила она.

При этом Йеллен, находящаяся на саммите G20 в Индонезии, указала, что "со стороны России в действительности не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины".

По мере продвижения ВСУ, освобождающих украинские территории, и отступления российских сил, усиливаются дискуссии о возможности мирных переговоров с Москвой. В Вашингтоне считают, что решение о начале мирных переговоров должен принять Киев. Власти Украины отвергают возможность переговоров до тех пор, пока Россия не выведет все войска с ее территории, включая аннексированный Крым.

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