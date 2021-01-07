В Вашингтоне задействуют свыше 6000 бойцов Национальной гвардии

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер уполномочил тысячи бойцов Нацгвардии из шести штатов помочь в поддержании порядка в Вашингтоне, после того как сторонники президента Дональда Трампа силой вторглись в здание американского Конгресса и устроили массовые беспорядки в столице. Как сообщило в четверг, 7 января, издание Politico, речь идет минимум о 6 200 военных из формирований резерва.

Некоторые из них уже начали подтягиваться в столицу, прибытие других ожидается до 10 января. Предполагается, что срок мобилизации составит до 30 дней. Военные не будут вооружены, их рассредоточат по всему городу. При этом большая часть будет базироваться на территории многоцелевой арены к востоку от здания Конгресса США. Задействование военных осуществляется в соответствии с пунктом 32 раздела 502 Кодекса США, который позволяет возлагать на сотрудников Нацгвардии дополнительные обязанности - помимо их участия в маневрах и полевых учениях.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уже заявил, что порядка 1 000 бойцов на две недели перебрасываются в Вашингтон из этого штата. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи в свою очередь пообещал, что направит 500 военных и 74 полицейских.

Ранения получили свыше 50 сотрудников полиции

Между тем, как передал телеканал CNN со ссылкой на полицию Капитолия, 13 человек были взяты под стражу в связи с "незаконным проникновением" в здание главного законодательного органа Соединенных Штатов. Кроме того, полиция задержала владельца подозрительного транспортного средства к юго-востоку от Капитолия. В настоящий момент правоохранительные органы изучают, есть ли основания для предъявления обвинений по другим статьям. Всего, по последним данным, задержаны около 70 человек, - главным образом, за нарушение комендантского часа в столице. Свыше 50 сотрудников полиции Капитолия и американской столицы получили ранения в ходе беспорядков 6 января, часть из них госпитализирована с "серьезными травмами".

Члены кабинета Трампа обсудили задействование 25-й поправки

На этом фоне лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер уже призвал к немедленному снятию Трампа с поста президента страны посредством задействования 25-й поправки к Конституции США или процедуры импичмента. Последняя, по оценкам, ряда экспертов, однако, требует довольно длительного времени.

Согласно 25-й поправке - вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, в первую очередь в силу его недееспособности. Как отмечает радиостанция WABC, Шумер стал самым высокопоставленным должностным лицом, заговорившим о возможном задействовании этой поправки. До этого возможность ее применения обсуждали, по данным телеканала CBS, члены кабинета Трампа. Как уточняет газета USA Today, поправка ни разу не применялась с момента ее принятия около полувека назад.

Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена

Ранее, 6 января, после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Примерно через час после начала слушаний сотни сторонников Трампа ворвались в здание. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В Вашингтоне ввели комендантский час до 06.00 (14.00 мск) 7 января. По данным полиции, в ходе беспорядков погибли четыре человека.

Конгресс США 7 января официально утвердил демократа Джозефа Байдена на должности 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, 20 января - после инаугурации. Байден набрал более 270 голосов выборщиков - по итогам утверждения Конгресса США. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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