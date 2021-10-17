В Варшаве прошла акция в поддержку нелегальных мигрантов

Тысячи людей вышли в воскресенье, 17 октября, на демонстрацию протеста в Варшаве, чтобы выразить требование о предоставлении убежища нелегальным мигрантам, застрявшим на польско-белорусской границе. Протестующие несли транспаранты с надписями: "Прекратите пытки на границе!" и "Никто не является нелегалом!".

Эти выступления стали ответом на решение польского парламента, проголосовавшего 14 октября за легализацию изгнания мигрантов на границе. Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство оборудованного датчиками движения приграничного ограждения стоимостью 353 млн евро.

За прошедшие несколько месяцев тысячи нелегалов - в основном это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки - предпринимали попытки перебраться через Беларусь в Польшу, Латвию и Литву. Демонстрантов возмущает тот факт, что выдворенные с территории Польши мигранты рискуют замерзнуть на границе. За последнее время на восточной границе ЕС умерли семь человек.

В последние недели Варшава разместила на 400-километровой линии польско-белорусской границы тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела режим ЧП, запретив журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций доступ в приграничные районы.

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