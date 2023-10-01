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В Варшаве сотни тысяч людей вышли на акцию протеста

Даниил Сотников
1 октября 2023 г.

Очередной крупный марш протеста прошел в столице Польши за две недели до парламентских выборов, победу на которых опросы прочат правящей партии.

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Марш протеста в Варшаве
Марш протеста в ВаршавеФото: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

В Польше за две недели до парламентских выборов в воскресенье, 1 октября, сотни тысяч человек собрались в Варшаве на демонстрацию против правящей правой партии "Закон и справедливость" (PiS).

Инициатором марша стал лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП), бывший председатель Совета ЕС и нынешний лидер польской оппозиции Дональд Туск. "Когда я смотрю на эти сотни тысяч улыбающихся лиц, я чувствую, что приближается поворотный момент в истории нашей родины", - сказал он. Демонстранты несли плакаты с надписями "С нас достаточно, хотим перемен" и "Вместе у нас есть сила".

Подобная акция проходила в Варшаве в начале июня. Тогда, по словам организаторов, городская администрация оценила число участников в полмиллиона человек, что сделало демонстрацию крупнейшей акцией с момента падения коммунистического строя в 1989 году.

Оппозиция считает, что догоняет правящую партию по рейтингам

Демонстрацией, получившей название "Марш миллиона сердец", оппозиция хочет мобилизовать своих сторонников перед парламентскими выборами 15 октября. "Происходят большие перемены. Важно, чтобы вся Польша увидела, что их больше никто не боится", - заявил Туск, имея в виду партию "Закон и справедливость" (PiS). В акции также принял участие экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

Правящую партию обвиняют в подрыве демократических институтов и особенно судебной системы, а также в атаке на права женщин и меньшинств.

Согласно соцопросам PiS на выборах лидирует с 35 процентами голосов, в то время как оппозиционному альянсу Туска предсказывают 27 процентов, пишет AFP. Но, по словам Туска, внутренние опросы, проведенные по заказу его собственной партии, показывают, что отрыв PiS сократился всего до двух процентных пунктов.

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