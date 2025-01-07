  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Правосудие и законЮжная Корея

В Южной Корее продлили ордер на арест отстраненного главы

Николай Линке
7 января 2025 г.

Суд в Южной Корее продлил ордер на арест Юн Сок Ёля. Ранее следователи не смогли его арестовать, так как политик укрылся под защитой охраны в резиденции в центре Сеула.

https://p.dw.com/p/4ouPO
Плакат на акции против отстраненного от власти преиздента Южной Кореи Юн Сок Ёля в центре Сеула 5 января 2025 года
Плакат на акции против Юн Сок Ёля в центре Сеула 5 января 2025 годаФото: Philip Fong/AFP/Getty Images

Западный окружной суд Сеула во вторник, 7 января, продлил действие ордера на арест отстраненного от власти 13-го президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по ходатайству следователей из Службы уголовного розыска высокопоставленных чиновников (CIO). Срок изначального ордера на арест составлял одну неделю и истек 6 января. Срок действия нового ордера на арест неизвестен, отмечает AFP.

Следователи 3 января не смогли арестовать политика в официальной резиденции в центре Сеула, так как их заблокировала президентская охрана. На месте собрались сотни сторонников и противников Юна. Оппозиция обвиняет его в том, что свою резиденцию он "превращает в крепость". Охранники установили там колючую проволоку и баррикады из автомобилей.

По данным Yonhap, 5 января CIO обратилась к полиции с просьбой исполнить ордер суда и арестовать отстраненного от власти главу государства. Полиция ответила отказом, сославшись на юридические пробелы в поданном следователями письме.

Сам Юн также отказался сотрудничать с CIO. По его словам, это ведомство не уполномочено расследовать обвинения в мятеже, которые ему предъявлены в связи с введением военного положения 3 декабря.

Военное положение в Южной Корее и импичмент президенту

Парламент Южной Кореи 14 декабря отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение.

Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент проголосовал за отстранение от власти и Хана. На посту и.о. президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Он заявил, что приоритетом его политики станет восстановление стабильности.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и нескольких высокопоставленных сотрудников военной разведки.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Беженцы в Пхеньяне во время Корейской войны

Война на 38-й параллели

Война на 38-й параллели

Три года длилась кровопролитная война между Северной и Южной Кореей. Север поддерживали СССР и КНР, Юг - США и их союзники. Трагическим итогом стала гибель миллионов человек и закрепление раздела Корейского полуострова.
История26 июля 2013 г.13 фото
external

Импичменту быть! Что ждет Южную Корею после смещения президента

Импичменту быть! Что ждет Южную Корею после смещения президента

Парламент Южной Кореи со второй попытки отстранил от должности президента Юн Сок Еля, который пытался ввести в стране первое за полвека военное положение. Окончен ли политический кризис в Сеуле?
Политика14 декабря 2024 г.03:31 мин.
Ким Чен Ын в окружении северокорейских военных

КНДР вспомнила про Юна: Пхеньян оценил кризис в Южной Корее

КНДР вспомнила про Юна: Пхеньян оценил кризис в Южной Корее

Спустя неделю после шокирующей попытки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля объявить военное положение, на политический кризис в Сеуле отреагировали в КНДР. Почему Пхеньян долго молчал - у DW.
Политика12 декабря 2024 г.
Показать еще