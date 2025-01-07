В Южной Корее продлили ордер на арест отстраненного главы

Суд в Южной Корее продлил ордер на арест Юн Сок Ёля. Ранее следователи не смогли его арестовать, так как политик укрылся под защитой охраны в резиденции в центре Сеула.

Западный окружной суд Сеула во вторник, 7 января, продлил действие ордера на арест отстраненного от власти 13-го президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по ходатайству следователей из Службы уголовного розыска высокопоставленных чиновников (CIO). Срок изначального ордера на арест составлял одну неделю и истек 6 января. Срок действия нового ордера на арест неизвестен, отмечает AFP.

Следователи 3 января не смогли арестовать политика в официальной резиденции в центре Сеула, так как их заблокировала президентская охрана. На месте собрались сотни сторонников и противников Юна. Оппозиция обвиняет его в том, что свою резиденцию он "превращает в крепость". Охранники установили там колючую проволоку и баррикады из автомобилей.

По данным Yonhap, 5 января CIO обратилась к полиции с просьбой исполнить ордер суда и арестовать отстраненного от власти главу государства. Полиция ответила отказом, сославшись на юридические пробелы в поданном следователями письме.

Сам Юн также отказался сотрудничать с CIO. По его словам, это ведомство не уполномочено расследовать обвинения в мятеже, которые ему предъявлены в связи с введением военного положения 3 декабря.

Военное положение в Южной Корее и импичмент президенту

Парламент Южной Кореи 14 декабря отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение.

Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент проголосовал за отстранение от власти и Хана. На посту и.о. президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Он заявил, что приоритетом его политики станет восстановление стабильности.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и нескольких высокопоставленных сотрудников военной разведки.