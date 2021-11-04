 В Узбекистане сняты ограничения с соцсетей почти сразу после их введения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2021

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Мир

В Узбекистане сняты ограничения с соцсетей почти сразу после их введения

Ранее узбекские власти включили ряд соцсетей и месенджеров в список нарушителей местного закона "О персональных данных". За "непродуманные и несогласованные действия" уволен глава Узкомнадзора.

Ташкент

Ташкент

В Узбекистане через несколько часов после введения сняты ограничения работы ряда соцсетей и месенджера Telegram. Об этом сообщил в среду, 3 ноября, пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов. "Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат" (Узкомнадзора. – Ред.), принятых по указанию правительства. В скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале.

Глава Узкомнадзора уволен за "непродуманные действия"

В пресс-службе кабинета министров Узбекистана "Интерфаксу" сообщили, что за "непродуманные и несогласованные действия" освобожден от занимаемой должности начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор) Голибшер Зияев.

Ранее Узкомнадзор включил в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn,Instagram, Facebook, мессенджер Telegram. В июле нынешнего года Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok,Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской Wechat.

В октябре 2019 года в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", согласно которому личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце января текущего года подписал поправки в этот закон, в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан на территории страны.

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    Автор: Элла Володина


 

Контекст

Facebook отказался от функции распознавания лиц

В соцсети Facebook отключат работавшую с 2010 года функцию автоматического распознавания лиц пользователей, которые дали согласие на ее использование. Будут удалены шаблоны для идентификации лиц более чем 1 млрд людей.  

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