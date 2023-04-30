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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат МирзиёевФото: Vladimir Smirnov /ITAR-TASS/imago images
ПолитикаУзбекистан

В Узбекистане проходит референдум по поправкам к конституции

Сергей Ромашенко
4 мин. назад

Срок полномочий президента предлагается увеличить с пяти до семи лет. Сроки действующего президента Мирзиёева должны обнулиться, что позволит ему оставаться у власти до 2040 года.

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В Узбекистане в воскресенье, 30 апреля, проходит референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию, которые предусматривают усиление социальной защиты населения, отмену смертной казни и продление срока полномочий президента страны Шавката Мирзиёева.

Согласно действующему законодательству, президент может избираться на пять лет не более двух сроков. Поправки к Конституции предлагают продлить срок президентских полномочий до семи лет, а президентские сроки Мирзиёева, занимающего пост главы государства с 2016 года, - обнулить, что теоретически позволит ему оставаться у власти в Узбекистане до 2040 года.

Преобразование Узбекистана в социальное государство

Одновременно Узбекистан должен быть объявлен социальным государством с расширенными обязательствами перед гражданами, где также допускается владение землей несельскохозяйственными землепользователями и усиливается индивидуальная правовая защита.

Целый ряд критиков в Узбекистане добивались закрепления в конституции более широкого перечня демократических принципов и более конкретных формулировок, но общая направленность реформы и особенно расширение полномочий президента, не вызвали нареканий.

Избиратели на референдуме имеют возможность одобрить лишь весь пакет поправок в целом, а не отдельные изменения. Наблюдатели не сомневаются в позитивном исходе голосования. В преддверии референдума в Узбекистане была усилена цензура. Несколько журналистов, работающих в государственных СМИ, сообщили в интервью AFP, что им было приказано "позитивно информировать об Узбекистане, референдуме и президенте".

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