В США на пропалестинской акции задержали 100 человек

Полиция разогнала палаточный лагерь на территории университета в Бостоне. Некоторые находились в нем несколько дней.

Полиция задержала около ста пропалестинских протестующих на территории Северо-Восточного университета в Бостоне (Northeastern University) в субботу, 27 апреля. Об этом сам университет сообщил в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

Как следует из заявления, в начавшуюся два дня назад студенческую демонстрацию проникли "не связанные с Northeastern люди". Сообщается, что в ночь перед задержанием протестующих от демонстрантов доносились крики "Убивать евреев". "Мы не можем смириться с таким уровнем ненависти на территории кампуса", - заявили в университете.

Отмечается, что студенты, которые смогли предъявить действительное удостоверение, подтверждающее их статус в университете, не были задержаны. В отношении их будет произведено "дисциплинарное разбирательство". Всего, по данным полиции штата Массачусетс, в разбитом с четверга, 25 апреля, палаточном лагере было задержано 102 человека.

Пропалестинские и антиизраильские протесты продолжаются в американских университетах

С начала войны в секторе Газа пропалестинские и антиизраильские демонстрации проходят на территории многих университетов в США. Студенты из Израиля, а также студенты еврейского происхождения, жалуются на выросший уровень антисемитизма и угрозы со стороны протестующих. Так, в Йельском университете студентка еврейского происхождения, как сообщают СМИ, подверглась нападению. А раввин Колумбийского университета в Нью-Йорке призвал еврейских студентов оставаться дома.

В апреле полиция также задержала более сотни пропалестинских активистов на территории Колумбийского университета и Эмерсон Колледжа в Бостоне.