На 307-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 27 декабря (время московское).

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Европейский Союз с начала войны, развязанной Россией в Украине, отправил украинцам более 77 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, это предметы первой необходимости, например лекарства и продукты питания, а также пожарные машины и мобильные госпитали. "Солидарность Европы с Украиной только растет", - написала Урсула фон дер Ляйен.

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты тревог.

В Украину вернули тела 42 погибших защитников

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В Украину вернули тела 42 погибших бойцов, сообщает министерство реинтеграции . "Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, стараемся его ускорять. Понимаем каждую семью, которая ждет возвращения и чествования защитников. Вернем всех", - отметил уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко. В общей сложности уполномоченному по пропавшим без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

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Минобороны РФ утверждает, что в районе Краматорска поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил об уничтожении двух артиллерийских систем М777 - в районе Нетайлова Донецкой области и близ Преображенки в Запорожской области. По его словам, также были уничтожены боевая машина РСЗО "Ураган", а также две боевые машины РСЗО "Град", две самоходные артустановки 2С1 "Гвоздика", четыре гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-20, за сутки сбиты три украинских беспилотника в Донецкой и Запорожской областях.

В российском командовании утверждают, что в ходе наступления на Донецком направлении убиты до 60 военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожены три БМП и семь автомобилей, на Купянском направлении, по словам Конашенкова, украинские потери составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Лиманском - более 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа и на Южно-Донецком направлении - более 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа".

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В Украине арестовано имущество российского олигарха Алишера Усманова почти на 2 млрд гривен (более 50 млн евро), сообщает Служба безопасности Украины . В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами Бюро экономической безопасности на территории нескольких морских портов Украины обнаружены подпольные склады, где хранились более 160 тыс. тонн украинской железной руды, и было установлено, что эта партия руды принадлежит компании Усманова, на которого наложены санкции Украины, США и Евросоюза, указывает СБУ. На изъятое имущество наложен арест и решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Институт изучения войны (ISW) считает заявление Владимира Путина от 25 декабря, в котором он заявил, что Россия "готова к переговорам со всеми сторонами", частью "целенаправленной информационной кампании, направленной на введение Запада в заблуждение, чтобы подтолкнуть Украину к предварительным уступкам". В своей ежедневной сводке военные аналитики пишут, что в отличие от обычной практики Кремль не опубликовал полную стенограмму телеинтервью Путина на своем официальном сайте, возможно, для того, чтобы облегчить искажение его заявления.

Слова Путина касались предполагаемых переговоров с Западом, а не с Украиной, и отражают его постоянные обвинения в том, что Украина - всего лишь пешка Запада, не имеющая реальных полномочий, подчеркивают эксперты ISW.

Глава МИД Италии сомневается, что Путин готов к переговорам

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Антонио Таяни (фото из архива) Фото: Mark Garten

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни усомнился в правдивости слов президента РФ Владимира Путина о готовности к мирным переговорам. "Будь эта готовность правдивой и искренней, я считаю, что не было бы этого обстрела накануне Рождества. За словами Путина не следуют факты" - заявил Таяни в интервью газете La Stampa. По мнению итальянского министра, подтверждением реальной готовности Москвы к диалогу могло бы стать решение вывести войска с Запорожской АЭС. Однако таких сигналов пока не поступало, подчеркнул Антонио Таяни.

Хроника событий 27 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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