В Украину приехал президент Финляндии Ниинистё

На 335-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями вторника, 24 января (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утверждения правителя Беларуси Александра Лукашенко о якобы полученном Минском предложении Киева заключить пакт о ненападении. "Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну", - приводит агентство "Интерфакс-Украина" слова главы государства.

Визит президента Финляндии Саули Ниинистё

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В Украину прибыл президент Финляндии Саули Ниинистё. Поездка не была анонсирована из соображений безопасности, указала финская медиакомпания Yle. Ниинистё посетил Бучу и Бородянку в Киевской области. "Совершенные здесь злодеяния не должны остаться безнаказанными", - подчеркнул президент Финляндии, выразив "глубокое потрясение отвагой и упорством украинского народа".

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил главу финского государства и указал, что Украина ценит поддержку Финляндии, однако пока не привел подробности их переговоров.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала к сплоченности в дискуссии о возможных поставках Украине танков Leopard немецкого производства. "Мы ведем войну против России, а не друг против друга", - заявила глава МИД ФРГ на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. В вопросе поставок Киеву тяжелых вооружений необходимо делать больше, но "самое главное - действовать сообща, а не обвинять друг друга", подчеркнула Бербок.

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Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело по статье о "дискредитации" Вооруженных сил РФ, возбужденное в отношении российского спортивного блогера и футболиста Евгения Савина. Суд не указал, что именно стало поводом для открытия дела.

В апреле 2022 года на YouTube-канале Савина вышел фильм, в котором украинские футболисты рассказывают о пережитом с начала войны. После выхода фильма администрация красногорского стадиона "Зоркий" расторгла соглашение с клубом Савина об аренде. Сам футболист уехал из РФ.

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Под Бахмутом в Донецкой области погиб 25-летний украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Об этом сообщили на странице неправительственной организации по развитию фигурного катания в Украине Skate Ukraine в Facebook. По данным организации, спортсмен из Харькова погиб 23 января. Он выступал в парном катании с Анастасией Побиженко, был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на юношеских Олимпийских играх-2016.

Глава МИД Чехии: Нужны дополнительные санкции в отношении технологического сектора РФ

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Ян Липавский Фото: Andreea Alexandru/AP Photo/picture alliance

Европейский Союз должен ввести дополнительные санкции в отношении российского технологического сектора, чтобы ограничить способность Москвы производить оружие и ракеты, которые она применит для ведения войны в Украине, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью Reuters. По словам главы ведомства, тот факт, что Бельгия и Венгрия выступают против запрета торговли с РФ алмазами и отказа от сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, по всей видимости, не позволит добиться необходимого единодушия для одобрения этих мер в рамках десятого санкционного пакета.

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Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах Киевской области стала ошибка пилота. Об этом передало издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в ведомстве. Речь идет о предварительных данных экспертизы после авиакатастрофы 18 января. По словам собеседника издания, вертолет летел слишком низко в условиях ограниченной видимости. Пилот выбрал маршрут через Бровары из-за опасения ракетных ударов со стороны Беларуси и слишком поздно заметил высотный дом, отметила газета "Страна.ua". Трагедия привела к многочисленным жертвам. Погиб, в частности, занимавший пост министра внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Польша обратится к ЕС с просьбой о компенсации стоимости танков Leopard 2

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Польша обратится к ЕС с просьбой о компенсации стоимости танков Leopard 2, которые она хочет направить Украине. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы обратимся за возмещением к Европейскому Союзу, это станет еще одной проверкой доброй воли", - подчеркнул Моравецкий. Он также прокомментировал запрос Берлину об одобрении поставок танков. "Надеюсь, что ответ из Германии поступит быстро, потому что немцы затягивают, уклоняются, действуют малопонятным способом", - отметил польский премьер. "Мы видим, что они не хотят помогать Украине защитить себя, прибегнув к более широкому подходу", - добавил он.

Представитель правительства Германии в свою очередь прокомментировал обращение Варшавы: "Мы рассмотрим это дело с той срочностью, которой оно заслуживает".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января прокомментировал ситуацию с вооружениями для Киева. "Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, каким образом изменятся отношения РФ и Германии, если Берлин одобрит поставки.

Берлин: Cоюзники могут начать обучение украинских войск использованию Leopard

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Йенс Столтенберг и Борис Писториус в Берлине Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом (Boris Pistorius) особо выделил необходимость ускорить обеспечение Киева "более тяжелыми и совершенными системами" вооружений в этот "ответственный момент войны" России против Украины. "Единственный путь к прочному миру - дать понять Путину, что он не победит на поле боя", - подчеркнул глава Североатлантического альянса. Столтенберг выразил уверенность, что решение Германии по немецким боевым танкам Leopard для Украины будет принято уже скоро. В свою очередь Писториус указал, что в НАТО "нет раскола" по этому вопросу. В Берлине подчеркнули, что союзники могут начать обучение украинских войск использованию боевых танков Leopard, передало агентство AFP.

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Два человека пострадали после сбрасывания ВС Украины с дрона взрывного устройства в селе Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

Польша хочет поставить Киеву 14 танков Leopard 2 A4

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Leopard 2 A4 (фото из архива) Фото: Csaba Krizsan/dpa

Запрос Польши, направленный правительству Германии, касался поставок Украине 14 танков Leopard 2 A4, передало агентство dpa. Эта более старая версия выпускалась в больших масштабах и была передана Германией союзникам в период разоружения после холодной войны, напомнило агентство. Бундесвер подобными машинами не располагает.

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Кабинет министров Украины 24 января утвердил увольнение 5 глав областных государственных администраций. Речь идет о председателях Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) (Валентин Резниченко), а также - Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич). По данным издания "Украинская правда", Резниченко подал заявление на увольнение сам, в остальных случаях речь шла об увольнении по соглашению сторон.

Уволены были также Вячеслав Шаповалов (замминистра обороны), Иван Лукеря (замминистра развития общин и территорий), Вячеслав Негода (замминистра развития общин и территорий, Виталий Музыченко (замминистра социальной политики).

В Киеве назвали сумму прямых убытков из-за войны России в Украине

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Сумма задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за войны, развязанной Россией, по состоянию на декабрь 2022 года оценивается в 137,8 млрд долларов (126,8 млрд евро). Об этом сообщается на сайте Киевской школы экономики (KSE) , аналитики которой осуществляют подсчет в рамках проекта "Россия заплатит".

"По сравнению с последними расчетами по состоянию на ноябрь 2022 года общая сумма убытков выросла на почти 2 млрд долларов, - говорится в сообщении. - Россия продолжает наносить разрушения инфраструктуре Украины путем массированных атак, обстрелов и ведения боевых действий". По оценке экспертов проекта, рост убытков по итогам декабря в наибольшей степени связан с увеличением потерь от разрушения жилого фонда, учреждений образования и объектов сфер культуры, религии и спорта.

Хроника событий 24 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 января 14.00 - 23.59 >>>

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