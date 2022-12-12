В Украину прибыл представитель ООН по гуманитарным вопросам

На 292-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 12 декабря (время московское).

Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста и еще 22 россиян

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Новая Зеландия ввела санкции против 23 граждан РФ за распространение дезинформации о войне в Украине. Штрафные меры коснутся гендиректора Первого канала Константина Эрнста, министра цифрового развития РФ Максута Шадаева и ряда "ключевых сотрудников российских СМИ", говорится в заявлении главы новозеландского МИДа Нанаии Махуты. По ее словам, "Путин продолжает использовать сеть медиаагентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию в рамках своего нарратива о вторжении в Украину".

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Российские войска утром 12 декабря обстреляли Херсон и пригородные населенные пункты, сообщает офис генпрокурора Украины. "В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы различной степени. От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram . По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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В городе Горняк Донецкой области из-за обстрела российских войск два человека погибли, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram . Возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, утром 12 декабря войска РФ обстреляли центральную часть города кассетными боеприпасами и снарядами реактивных систем залпового огня "Ураган". При обстреле были повреждены пятиэтажные дома и отделение банка, говорится в сообщении.

В Украину прибыл представитель ООН по гуманитарным вопросам

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс прибыл в Украину с четырехдневным визитом, сообщает представительство ООН в Украине. В ходе визита Гриффитс посетит Николаев, Херсон и Киев. "Вместе с помощницей генерального секретаря и координатором по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун Мартин Гриффитс ознакомится с результатами гуманитарного реагирования и новыми вызовами, возникающими по мере того, как растет количество повреждений инфраструктуры на фоне низкой температуры", - говорится в сообщении.

Хроника событий 12 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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