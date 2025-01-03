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В Украине завели дело о дезертирстве из бригады ВСУ

Кира Красовская
3 января 2025 г.

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело о злоупотреблении властью и дезертирстве в 155-й механизированной бригаде ВСУ. Сообщалось, что до прибытия на фронт из нее дезертировали 1,7 тысячи бойцов.

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Военнослужащий ВСУ с танком Leopard 2 в Донецкой области в январе 2024 года
Военнослужащий ВСУ с танком Leopard 2 в Донецкой области в январе 2024 годаФото: Funke Foto/IMAGO

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) завело уголовное дело о превышении должностных полномочий и дезертирстве в 155-й механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская", сформированной при помощи Франции. Об этом в четверг, 2 января, сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Татьяну Сапьян.

В Министерстве обороны Франции не стали комментировать журналистам информацию о расследовании, передает "Радио Свобода". "Именно Вооруженные силы Украины организовали отбор украинских военных для формирования этой бригады и управления процессами. Также (и это естественно) украинские вооруженные силы определяют условия развертывания (бригады - Ред.) на территории Украины", - пояснили во французском военном ведомстве.

Бойцы 155-й механизированной бригады ВСУ в октябре и ноябре 2024 года обучались во Франции - президент страны Эмманюэль Макрон анонсировал это обучение в июне того же года во время торжеств по случаю 80-летия высадки западных союзников в Нормандии. Соединение вооружили немецкими танками Leopard 2 и французскими самоходными артиллерийскими установками Caesar. Бригада должна была насчитывать 5,8 тысячи человек, однако начала распадаться еще до прибытия на фронт, пишет Forbes.

СМИ писали об "организационном хаосе" в бригаде

31 декабря главный редактор украинского онлайн-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что еще до вступления бригады в ее первый бой на Покровском направлении ее самовольно покинуло 1,7 тысячи военнослужащих. Когда же соединение начало воевать, то с первых дней несло большие потери, утверждает журналист.

Процесс формирования и обеспечения 155-й механизированной бригады Бутусов назвал "сплошным организационным хаосом". В частности, по его словам, у бойцов соединения не было дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это действительно преступление, но не солдат и офицеров, а руководителей Ставки Верховного главнокомандующего, Минобороны и Генштаба, которые продолжают тратить жизни людей и средства на новые проекты, вместо усиления опытных и боеспособных бригад. И пытаются снять с себя ответственность, переложив ее руками ГБР на поставленных в безвыходное положение офицеров, которым приходится отвечать за плохо организованный высшим руководством политический проект", - считает Бутусов.

Создание бригады "Анна Киевская" было частью программы по формированию 14 новых бригад ВСУ, для которых Украина должна была найти людей, а международные партнеры Киева - поставить вооружение.

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