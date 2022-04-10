В Украине завели более 4200 дел о нарушении законов войны

С начала войны, развязанной Россией против Украины Национальная полиция Украины возбудила более 4200 дел по статье УК о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский в субботу, 9 апреля, в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

"Сегодня идет разбор завалов и обследование домов в городах и поселках Киевской области. Из-под руин извлекают тела погибших. Как минимум нужно две недели, чтобы разблокировать руины, и это будет только первый этап. Тогда мы сможем назвать и первые данные о количестве погибших в этих населенных пунктах", - цитирует отрывок из выступления Монастырского единый сайт исполнительной власти Украины.

В статье 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны" идет речь, в частности, о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, разграблении национальных ценностей на оккупированных территориях, а также применении запрещенных международным правом средств ведения войны. За такие деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Если эти деяния сопряжены с умышленным убийством, виновному может быть назначено от 10 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

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