 В Украине завели более 4200 дел о нарушении законов войны | Новости из Германии об Украине | DW | 10.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Украине завели более 4200 дел о нарушении законов войны

В настоящее время в Киевской области продолжаются разборы завалов, под которыми находятся тела погибших, точное число жертв пока неизвестно, рассказал глава МВД Украины.

Разбор завалов в поселке Бородянка Киевской области, 6 апреля 2022 года

Разбор завалов в поселке Бородянка Киевской области

С начала войны, развязанной Россией против Украины Национальная полиция Украины возбудила более 4200 дел по статье УК о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский в субботу, 9 апреля, в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

"Сегодня идет разбор завалов и обследование домов в городах и поселках Киевской области. Из-под руин извлекают тела погибших. Как минимум нужно две недели, чтобы разблокировать руины, и это будет только первый этап. Тогда мы сможем назвать и первые  данные о количестве погибших в этих населенных пунктах", - цитирует отрывок из выступления Монастырского единый сайт исполнительной власти Украины.

В статье 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны" идет речь, в частности, о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, разграблении национальных ценностей на оккупированных территориях, а также применении запрещенных международным правом средств ведения войны. За такие деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Если эти деяния сопряжены с умышленным убийством, виновному может быть назначено от 10 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Смотрите также:

  • Киевская область, город Буча, 3 апреля 2022 года

    Война в Украине - Буча

    Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 2 апреля

    Война в Украине - Буча

    Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

  • Около города Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча, 31 марта

    Война в Украине - Буча

    Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Война в Украине - Буча

    Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

  • Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:40

Ужасы войны в Бородянке - разрушенные дома и тела под завалами (08.04.2022)

Контекст

ЕС назвал военным преступлением ракетный удар по Краматорску

"Зверства, совершенные российскими войсками в Буче равно как и жестокое нападение на вокзал в Краматорске, - часть неприемлемой тактики разрушения, проводимой Кремлем", - говорится в заявлении ЕС.  

После Бучи: главное в пятом пакете санкций ЕС против России

ЕС ввел пятый пакет санкций за войну России против Украины. Реагируя на убийства в Буче, Брюссель снял "неприкосновенность" с импорта энергоносителей, а также морского и автомобильного транспорта из РФ.  

Глава дипломатии ЕС призвал расследовать "военные преступления" России

Главы дипломатии Евросоюза и Еврокомиссии посетили Бучу. Жозеп Боррель заявил о "зверствах" армии РФ. Урсула фон дер Ляйен пообещала обсудить с президентом и премьером Украины стремление страны в ЕС.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина обвиняет Путина и войска РФ в преступлениях: ждать ли трибунала ООН? (05.04.2022)  

Буча - вершина айсберга: в каких еще преступлениях подозревают военных РФ в Украине? DW Новости (07.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

30 дней до дефолта: Россию "поставили на счетчик" из-за оплаты долгов рублями  

Шольц - Путину: "Ты разрушаешь будущее своей страны"  

Разведка Великобритании: Российские войска выведены с севера Украины   