  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

В Украине задержали 9 человек по подозрению в работе на ФСБ

Сергей Гуща
5 августа 2024 г.

По указанию российской ФСБ задержанные собирали данные для ударов по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры, утверждают СБУ и Генпрокуратура Украины.

https://p.dw.com/p/4j8Jj
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве (фото из архива)
Здание СБУ в Киеве (фото из архива)Фото: Photoshot/picture alliance

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, которая снабжала российскую армию информацией для подготовки ударов по Украине с помощью ракет, бомб и БПЛА. Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора (ОГП) Украины на своих сайтах в понедельник, 5 августа.  

Задержаны девять человек в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Их подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения российской ФСБ как активные комментаторы чатов прокремлевских Telegram-каналов. Как утверждает ОГП, в марте этого года представитель ФСБ создал специальный чат-бот в Telegram для проведения подрывной деятельности против Украины. В течение нескольких месяцев к нему добровольно присоединились девять человек, согласившись "предоставлять сотруднику российской спецслужбы информацию военного характера".

Разведывали позиции ВСУ, локации ПВО и электроподстанций

Среди задержанных - две чиновницы, одна из Днепровского городского совета, другая - руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области. По данным СБУ, они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов по территории обоих регионов.

Другие два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники украинской армии в Курахово в Донецкой области.

Среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта. Еще один задержанный - экс-сотрудник милиции, который "отчитывался" о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Два с лишним года полномасштабной войны глазами украинского журналиста | Conflict Zone

Два с лишним года полномасштабной войны глазами украинского журналиста | Conflict Zone

Украинский журналист Илья Пономаренко освещает полномасштабную войну России против Украины с самого первого ее дня. После начала агрессии число его подписчиков в сети X перевалило за миллион. Илья Пономаренко написал книгу о первых месяцах полномасштабной войны в Украине. "Я покажу вам, как это было" - так она называется. Журналист рассказал DW о своей работе, став гостем программы Conflict Zone.
Политика10 июля 2024 г.25:30 мин.
Последствия удара по энергоинфраструктуре в Харькове

Россия вновь нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины

Россия вновь нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины

Российские войска атаковали Украину беспилотниками и баллистической ракетой. Один человек был ранен, пострадали объекты инфраструктуры. Силам ПВО Украины удалось сбить 20 из 22 дронов, выпущенных Россией.
Политика26 июля 2024 г.
Показать еще