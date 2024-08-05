В Украине задержали 9 человек по подозрению в работе на ФСБ

По указанию российской ФСБ задержанные собирали данные для ударов по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры, утверждают СБУ и Генпрокуратура Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, которая снабжала российскую армию информацией для подготовки ударов по Украине с помощью ракет, бомб и БПЛА. Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора (ОГП ) Украины на своих сайтах в понедельник, 5 августа.

Задержаны девять человек в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Их подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения российской ФСБ как активные комментаторы чатов прокремлевских Telegram-каналов. Как утверждает ОГП, в марте этого года представитель ФСБ создал специальный чат-бот в Telegram для проведения подрывной деятельности против Украины. В течение нескольких месяцев к нему добровольно присоединились девять человек, согласившись "предоставлять сотруднику российской спецслужбы информацию военного характера".

Разведывали позиции ВСУ, локации ПВО и электроподстанций

Среди задержанных - две чиновницы, одна из Днепровского городского совета, другая - руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области. По данным СБУ, они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов по территории обоих регионов.

Другие два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники украинской армии в Курахово в Донецкой области.

Среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта. Еще один задержанный - экс-сотрудник милиции, который "отчитывался" о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.