В Украине заявили о серийном производстве аналога "Шахеда"

Улучшенный аналог "Шахеда", в отличие от иранского оригинала, имеет дальность до 1000 км, сказал гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Он также сообщил о производстве трех моделей FPV-дронов частных компаний.

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" начал производить аналог иранского беспилотного летательного аппарата "Шахед" повышенной дальности. Новый дрон-камикадзе пошел в серийное производство, и его уже заказывают Силы обороны для своих операций, сообщил в интервью газете "Экономическая правда" , обнародованном в понедельник, 6 ноября, генеральный директор компании Герман Сметанин.

По его словам, максимальная дальность боевого вылета новой разработки - 1000 км. "В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "Шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "Шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", - пояснил Сметанин.

О разработке дрона-камикадзе, способного летать на 1000 километров, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". На тот момент данный беспилотник находился лишь на стадии испытания.

Производство FPV-дронов

Гендиректор "Укроборонпрома" также сообщил, что на мощностях его концерна развернуто и лицензионное производство трех моделей FPV-дронов (аббревиатура от First Person View, то есть "вид от первого лица"; такие дроны позволяют в режиме реального времени следить за событиями в зоне облета. - Ред.) частных компаний.

"FPV-дронов сейчас нужно очень много. Мы помогаем частным фирмам масштабировать их разработки. Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается", - подчеркнул Сметанин.

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