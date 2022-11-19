  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Обстрелы российской армией населенных пунктов причисляются к военным преступлениям
Обстрелы российской армией населенных пунктов причисляются к военным преступлениямФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфликтыУкраина

В Украине за военные преступления осуждены уже 12 военных РФ

Екатерина Венкина
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 ноября.

https://p.dw.com/p/4Jn0s

На 270-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 20 ноября (время московское).

В Украине за военные преступления осуждены уже 12 военных РФ

++03.40++

На деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей за последние два месяца обнаружено более 700 тел убитых, 90 процентов из которых - гражданские. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

По его словам, за совершение военных преступлений в Украине осудили уже 12 российских военных. Подозрения относительно совершения военных преступлений предъявлены 216 военнослужащих РФ, из них 17 - военнопленные, остальные получили подозрение заочно. Среди преступлений, в которых подозреваются российские военнослужащие, - нападения на населенные пункты, жестокое обращение с гражданскими (73 подозреваемых), умышленные убийства гражданских (35 подозреваемых), сексуальное насилие (6 военных получили подозрение, из них один также подозревается в убийстве).

++02.05++

Потеря Херсона стала для России серьезным ударом, но позволила высвободить около 20 000 военнослужащих, чтобы перебросить их на другие фронты, в том числе - в восточную часть Донецкой области, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание указывает, что украинские силы готовятся к новому наступлению там, когда войска, выведенные из Херсона, присоединятся к мобилизованным, задействованным в боях в Донбассе.

++01.30++

Назначенный оккупационными властями "мэр" Энергодара Александр Волга отстранен от должности указом "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого, передает ТАСС со ссылкой на источник в "администрации" региона. "Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области", - указал собеседник агентства. Сам Волга не подтвердил информацию об увольнении, заявив ТАСС, что находится в отпуске.

WP: РФ заключила с Ираном соглашение о начале производства сотен БПЛА

++00.40++

После нескольких недель обстрела украинских городов беспилотниками иранского производства Москва негласно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен БПЛА на территории РФ, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на новые разведданные, полученные американскими и другими западными агентствами безопасности. Российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, Москва быстро продвигается вперед к получению разработок и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, сообщили изданию три источника.

Хроника событий 19 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Тайные переговоры Киева с Москвой?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Переговоры между Украиной и Россией: насколько это возможно?

Переговоры между Украиной и Россией: насколько это возможно?

Владимир Зеленский представил свою "Формулу мира" из 10 пунктов, предложения Украины по достижению мира с Россией. Условия Киева для начала ведения переговоров - вывод войск РФ и восстановление границ по состоянию на 1991 год - Кремль не принимает. Каковы позиции сторон?
Политика17 ноября 2022 г.04:38 мин.
external

Гаагский суд назвал виновных в гибели рейса MH17. DW Новости

Гаагский суд назвал виновных в гибели рейса MH17. DW Новости

Суд в Гааге счел доказанным, что ​малайзийский Boeing, выполнявший 17 июля 2014 года рейс МН17, был сбит российской ракетой "Бук". Трое причастных к преступлению признаны виновными. С одного подсудимого обвинения были сняты.
Политика17 ноября 2022 г.30:43 мин.

Iran will help Russia build drones for Ukraine war, Western officials say

The Washington Post
www.washingtonpost.com
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 19 ноября 2022 года

День 269-й войны: Риши Сунак впервые посетил Украину

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип ЧМ в Катаре на фоне небоскребов

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Футбол22 ч. назад
Рекламный плакат с информацией о выборах президента Казахстана

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Политика23 ч. назад
Блэкаут в Киеве после российского ракетного обстрела

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

Политика18 ноября 2022 г.
Белорусские силовики применяют слезоточивый газ против протестующих

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Политика18 ноября 2022 г.
external

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

Политика18 ноября 2022 г.02:24 мин.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, октябрь 2019 года

РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане

РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане

Политика18 ноября 2022 г.
На главную страницу