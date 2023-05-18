В Украине - воздушная тревога, в Киеве работает ПВО

На 450-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 19 мая (время московское).

Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Над Киевом работает ПВО, сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Страны "большой семерки" (G7) намерены заявить о более жесткой позиции в отношениях с Москвой на саммите, открывшемся в Хиросиме. По словам представителя делегации США, на которые ссылается агентство Reuters, незадолго до встречи G7 будут объявлены новые санкции и меры экспортного контроля. Россия, по мнению "Группы семи", больше не должна иметь доступа к товарам военного назначения и обходить штрафные меры. Кроме того, планируется еще сильнее снизить зависимость развитых индустриальных стран от российских энергоисточников и ограничить доступ РФ к международной финансовой системе.

В трех областях отменили воздушную тревогу, в Киеве работает ПВО

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В Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях объявили отбой воздушной тревоги. В Киевской области тем временем работает ПВО, а местные жители, по информации "РБК Украина" , сообщают о взрывах.

Также сообщается о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимать и не выкладывать в интернете", - написал в своем Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Американские специалисты смогут обучить пилотов из Украины управлять истребителями F-16 всего за четыре месяца. Оценки подготовленности украинских военных летчиков, прошедших обучение на симуляторе, превзошли заявленные Пентагоном ожидания, сообщает онлайн-портал Yahoo News со ссылкой на соответствующую документацию Военно-воздушных сил США. В частности, сообщается об успехах двух украинских пилотов, один из которых летал на МиГ-29, а другой - на Су-27. Оба украинских военных без какой-либо "формальной подготовки", лишь после базового ознакомления с эксплуатацией с истребителями F-16, участвовали в девяти испытаниях на тренажере общей продолжительностью 11,5 часа.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Согласно карте воздушных тревог на сайте Alerts.in.ua , об опасности ударов также объявлено в Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Reuters: Минобороны США переоценило на 3 млрд долларов стоимость военной помощи для Украины

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Пентагон переоценил стоимость военной помощи, направленной в Украину, примерно на 3 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Сенате и министерстве обороны США. По данным собеседников агентства, причиной ошибки Минобороны США стало то, что при оценке отправляемой помощи военные исходили из стоимости замещения оружия и боеприпасов, хранившихся на складах, а не их первоначальной закупочной цены с учетом падения стоимости по мере их старения.

Конгресс уже был извещен об ошибке. Как пишет агентство, переоценка военной помощи Украине означает, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

Хроника событий 18 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 мая 00.00 - 13.59 >>>

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