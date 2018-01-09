 В Украине в результате дорожной аварии погибли 12 человек | Новости из Германии об Украине | DW | 07.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Украине в результате дорожной аварии погибли 12 человек

В Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой. Авария произошла в 120 километрах к северо-востоку от Киева.

Автомобили скорой помощи

В Украине в результате крупной дорожно-транспортной катастрофы погибли 12 человек, еще восемь получили травмы. В Черниговской области маршрутный микроавтобус утром во вторник, 7 декабря, фронтально столкнулся с грузовиком, сообщили в Черниговской областной администрации. 

"Маршрутка с пассажирами, следовавшая из Чернигова в направлении Сосницы, столкнулась с фурой. В результате ДТП на месте погибли 11 человек, еще один - скончался уже в больнице. Семеро - травмированы. На месте происшествия работают полиция, спасатели, медики", - говорится в сообщении.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об 11 погибших.

Только 5 декабря в Киевской области произошла автокатастрофа, в результате которой погибли два человека. Правоохранительные органы Украины задержали полицейского по подозрению в совершении ДТП.

Смотрите также:

  • Придорожная церковь в Вильнсдорфе (Autobahnkirche Wilnsdorf)

    Церкви на немецких автобанах

    Автобаны - главные транспортные артерии Германии. Протяженность этих дорог составляет почти 13 тысяч километров. Вдоль магистралей работают сотни заправочных станций, кафе и ресторанов, обустроены парковки. На некоторых можно не только сделать остановку, но и помолиться - например, в придорожном храме около автобана A45, освященном в 2013 году.

  • Придорожная церковь в Вильнсдорфе (Autobahnkirche Siegerland)

    Церкви на немецких автобанах

    Так эта церковь в регионе Зигерланд (Autobahnkirche Siegerland) выглядит снаружи. Предназначена для представителей всех христианских конфессий и открыта круглосуточно. Проект архитектурного бюро Schneider + Schumacher, по которому она возведена, был отмечен многими наградами.

  • Указатель на автобане

    Церкви на немецких автобанах

    Съезды к таким храмам и часовням обозначены специальными указателями: "Autobahnkirche" или "Autobahnkapelle". Первую церковь на автобане в Западной Германии открыли в 1958 году. Сейчас по всей стране - уже почти полсотни.

  • Луккау, Бранденбург

    Церкви на немецких автобанах

    Некоторые придорожные храмы расположены не на парковках, а находятся в населенных пунктах по соседству с автомагистралями, где под них отданы старые или даже очень старые церкви. На этой фотографии - первая такая церковь в восточногерманской земле Бранденбург, открытая в 1997 году около автобана A13 недалеко от съезда на Фрайвальде.

  • Флото

    Церкви на немецких автобанах

    Одна из первых таких немецких церквей находится недалеко от небольшого города Флото в земле Северный Рейн - Вестфалия рядом с автобаном A2. В качестве "Autobahnkirche" этот храм, построенный в середине XVII века, начали использовать в 1959 году.

  • Флото

    Церкви на немецких автобанах

    Одновременно он продолжает оставаться приходским храмом здешней евангелической общины, основанной в 1666 году. Помимо двух тысяч местных протестантов, которые регулярно приходят на службы, ежегодно в этой церкви бывает около 30 тысяч водителей и пассажиров с автобана.

  • Флото

    Церкви на немецких автобанах

    Богослужения евангелической общины Экстера - района города Флото - проходят здесь по воскресеньям в церковные праздники. Начинаются они в десять часов утра. В отличие от этой церкви, многие другие придорожные храмы являются часовнями, то есть регулярных служб в них не бывает.

  • default

    Церкви на немецких автобанах

    Для путников рядом с церковью обустроен уголок для отдыха, установлены деревянный стол и скамейки. Уютное и тихое место в стороне от шума скоростной магистрали.

  • default

    Церкви на немецких автобанах

    Прежде, чем венуться к примерам современной архитектуры, заглянем в еще один древний храм, открытый для путников с автобана, еще более старый, чем церковь во Флото. Романская архитектура, XII век...

  • Вильсдруф

    Церкви на немецких автобанах

    Этот храм расположен около автобана A4 недалеко от города Вильсдруф (Wilsdruff) между Эрфуртом и Дрезденом. Статус "Autobahnkirche" ему присвоили в 2005 году.

  • Вильсдруф

    Церкви на немецких автобанах

    Храм этот посвящен Св. Якову и находится на паломническом по пути Jakobsweg в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

  • Храм Святого Христофора под Баден-Баденом

    Церкви на немецких автобанах

    Одна из самых посещаемых придорожных церквей Германии - храм Святого Христофора под Баден-Баденом (Autobahnkirche Baden-Baden). Многих привлекает необычное архитектурное решение проекта.

  • Храм Святого Христофора под Баден-Баденом

    Церкви на немецких автобанах

    Ежегодно храм Святого Христофора под Баден-Баденом, построенный в 1978 году, посещает около 300 тысяч водителей и пассажиров.

  • default

    Церкви на немецких автобанах

    Современные придорожные храмы часто выделяются своим необычным видом. Экуменическая Никополская часовня (Emmauskapelle), расположенная между Штутгартом и Зигеном на трассе А81, заметна издалека. Внимание привлекает ее почти 13-метровый бетонный крест.

  • Придорожный храм Autobahnkirche Medenbach

    Церкви на немецких автобанах

    Придорожный храм в Меденбахе (Autobahnkirche Medenbach) находится под Франкфуртом-на-Майне всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек, а построен он полностью на средства одного частного предпринимателя.

  • default

    Церкви на немецких автобанах

    Католическая придорожная церковь Святого Христофора (Autobahnkirche Himmelkron) расположена на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон примерно в 20 километрах от Байройта.

  • Церковь Св. Христофора

    Церкви на немецких автобанах

    Церковь Святого Христофора была освящена в 1998 году. Так выглядит одно из помещений этого храма - комната для медитации.

  • default

    Церкви на немецких автобанах

    Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром.

  • default

    Церкви на немецких автобанах

    Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

  • Храм на автобане А71

    Церкви на немецких автобанах

    Завершим наш обзор в одной из последних таких церквей, до сих пор появившихся в Германии. Этот небольшой придорожный храм был открыт летом 2015 года около Грабфельда на автобане А71 недалеко от треугольника, где сходятся границы Гессена, Тюрингии и Баварии. Строительство обошлось примерно в 325 тысяч евро.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 05:33

Как в Киеве волонтеры помогают попавшим в ДТП мотоциклистам и велосипедистам (31.03.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям (9.01.2018)  

ДТП в Германии: что важно сделать в первую очередь при аварии (30.10.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Загадка разгадана? Ученые - о причине тромбов после вакцинации от ковида  

Запрет бесплатных пластиковых пакетов в Украине. В магазин - с собственной тарой?  

Насколько важен природный газ для Германии? Статистика и новый прогноз  