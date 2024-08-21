В Украине упростили получение гражданства добровольцами

Закон об упрощенном получении гражданства Украины будет распространяться также на добровольцев из России и Беларуси.

Верховная рада Украины , во вторник, 20 августа, приняла законопроект, упрощающий получение гражданства этой страны иностранными добровольцами, воюющими на стороне украинских вооруженных сил. Документ уже отправлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украинское гражданство, согласно новым нормам, смогут получить граждане иностранных государств, участвующие в развязанной Россией агрессивной войне на стороне Украины в составе армии, Государственной специальной транспортной службы или Национальной гвардии. Под его действие также подпадут участники боевых действий на востоке страны, начавшиеся еще в 2014 году.

Вместе с добровольцами на паспорт смогут претендовать члены их семей, а также супруги иностранцев, погибших в войне России против Украины. Гражданами Украины смогут стать и люди, пострадавшие от политических преследований у себя на родине.

"Радио Свобода" пишет, что новые нормы коснутся также граждан России и Беларуси. Чтобы получить украинское гражданство, заявителю потребуется отказаться от паспорта страны происхождения. Кроме того, на момент подачи заявления он должен будет легально находиться на территории Украины как минимум два года (для иностранных добровольцев) или пять лет (для политических эмигрантов).

В России иностранные добровольцы также могут претендовать на гражданство

В начале января 2024 года Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт с вооруженными силами РФ, а также членов их семей. Претендовать на паспорт России смогут в том числе иностранцы, уволенные со службы во время проведения так называемой "спецоперации" по состоянию здоровья, по истечении срока контракта, в связи с "прекращением действия военного положения" и по достижении ими предельного возраста.