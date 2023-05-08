В Украине разрабатывается новая концепция безопасности

На 439-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 9 мая (время московское).

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник отбыл в Вашингтон, чтобы обсудить помощь Украине, проинформировало внешнеполитическое ведомство. "Министр иностранных дел отправляется в Вашингтон (...) для встреч с администрацией Байдена и Конгрессом США, чтобы обсудить долгосрочные обязательства США и Великобритании по отношению к Украине", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "Клеверли подчеркнет важность сохранения единого международного фронта для обеспечения победы Украины".

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В Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем ежедневном видеобращении, опубликованном. По его словам, в этой концепции на законодательном уровне будут даны комплексные ответы на все вопросы безопасности страны. "От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту <...>, которую имеют самые передовые государства мира", - заявил Зеленский.

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Оккупационные власти Запорожской области считают, что украинское контрнаступление задерживается из-за плохой погоды. "Погода им не благоволит. Снова началась нестабильная, сырая погода. Грунт должен быть хотя бы на 10–12 см просохшим, чтобы шла техника. Американская техника абсолютно не приспособлена к нашему чернозему", - заявил назначенный Россией врио "губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий. При это он отметил, что начаться это контрнаступление может в любое время.

В Белгороде не будет праздничных мероприятий

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Российская армия нанесла удар по Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, уточнивший, что, по предварительной информации, удары были нанесены ракетами С-300, и зафиксировано не менее 6 "прилетов". Мэр Харькова Игорь Терехов позднее отметил, что все "прилеты" пришлись не на сам город, а на область.

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В Белгороде не будет праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил мэр города Валентин Демидов. "Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - написал он в соцсети "Вконтакте". После атаки беспилотников на Кремль выросло число российских регионов, отказавшихся от проведения парадов. В частности, парадов не будет практически во всех регионах южнее Москвы в сторону украинской границы. Единственной активностью в Белгороде 9 мая будет возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов.

Хроника событий 8 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 мая 00.00 - 13.59 >>>

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